اولین سامانه نفت سوز خودرو در اردبیل رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، عصر امروز سه شنبه استاندار اردبیل در مراسم رونمایی از این سیستم، طراحی و تولید این سامانه را یکی از مصداقهای شعار "ما می توانیم" دانست و اظهار داشت: جوانان ما توان فکری و اجرایی بالایی برای تامین نیازهای کشور دارند.

منصور حقیقت پور با اشاره به درخشش جوانان کشورمان در تمام عرصه های علمی و صنعتی افزود: روحیه خودباوری و تامین نیازهای داخلی در جوانان ایران زمین موج می زند و این روحیه و اراده باعث شده است که کشور ما در بسیاری از زمینه ها به خودکفایی برسد.

وی روحیه خودباوری را یکی از ارزشهای والای جوانان ایرانی عنوان کرد و ابراز داشت: در سایه همین روحیه، کشور ما عضو باشگاه هسته ای، باشگاه لیزری و باشگاه دارندگان سامانه های هوا و فضا شده است.

استاندار اردبیل اقدام مخترع اردبیلی در طراحی موتور خودرو نفت سوز را در دوره ای که غرب کشورمان را تهدید به تحریم بنزین کرده است، بسیار ارزشمند عنوان کرد و یاد آور شد: با فراگیر شدن این اختراع، دیگر نیازی به بنزین وارداتی نخواهیم داشت.

وی اضافه کرد: این اختراع نشان داد که جوانان ما دارای فکر و ایده های بدیعی هستند و از این به بعد با حمایتهای دولت نباید هیچ ایده قابل اجرایی بلاتکلیف بماند.

بر اساس این طرح می توان با نصب و تعبیه دستگاهی در خودروهای بنزین سوز، به جای سوخت بنزین سوخت نفت در موتور این خودروها به کار گرفت و گاز تولید شده در خروجی موتور نیز آلایندگی کمتری نسبت به موتورهای بنزین سوز دارد.

سامانه نفت سوز خودرو توسط منوچهر بیزبان مقدم یکی از مخترعان اردبیلی طراحی و بر روی یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 نصب شده است.