واگذاری واگن پارس در بورس به مصلحت نیست

عباس قربانعلی بیگ در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: هر اقدامی باید مبتنی بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت باشد و عزت و مصلحت ما نیز در آن است که با توجه بیشتر به حمل و نقل ریلی و واحدهایی مانند واگن پارس، با برنامه های میان مدت به این صنعت کمک شود تا برنامه های کشور را در راهبرد کلان اقتصادی محقق کند.

وی اضافه کرد: هم اینک در کشور سالانه 50 میلیارد دلار صرف یارانهن سوخت می شود که در صورت توجه به حمل و نقل ریلی می توان تا 20میلیارد دلار از این یارانه را صرفه جویی کرد که این اقدام در راستای عزت کشور و بر اساس مصالح جامعه است بنابر این نباید واحدهایی مانند واگن پارس را در قالب واگذاری به افراد از دست داد.

مشاور مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به اینکه تاکنون چندین بار اقدام به واگذاری سهام واگن پارس در قالب بورس اقدام شده است اظهار داشت: با وجود این واگذاری ها خریداری برای سهام واگن پارس اراک پیدا نشده است ولی با توجه به اجرای هدفمند سازی یارانه ها و تاثیرات مثبت این قانون بر صنعت ریلی و واحدهای تولید کننده فعال در این بخش با واگذاری سهام واگن پارس به قیمت های پائین موافق نیستم.

قربانعلی بیگ واگن پارس و فعالیت آن را اقتصادی دانست و بیان داشت: به دلیل بی توجهی های صورت گرفته به صنعت حمل و نقل ریلی در کشور، این شرکت با زیان انباشته رو به رو است و در این شرایط آینده ای روشن پیش روی این شرکت قرار نداشت ولی هم اینک با تغییر رویکردها و توجه به این بخش و نیز اجرایی شدن اصلاح قیمت حامل های انرژی و مشتقات آن آینده ای روشن در انتظار این شرکت است.

وی به سهم واگن پارس اراک در تامین نیازهای کشور در صنعت حمل و نقل ریلی اشاره کرد و بیان داشتک هم اینک 100 درصد نیاز کشور به لوکومتیو در واگن پارس اراک تامین می شود ضمن اینکه 80 درصد ناوگان کشنده های واگن، 70 درصد واگن های یک طبقه مترو و 95 درصد بازالر ناوگان های باری فعال کشور از طریق این شرکت تامین شده است که این موضوع نشان از جایگاه بالای والگن پارس اراک در صنعت حمل و نقل ریلی کشور دارد.