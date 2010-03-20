امنیت محورهای مازندران با 137 تیم پلیسی در 187 نقطه حادثه خیز

سرهنگ جعفرمحمدنژاد گفت: این گروه ها در قالب 110 تیم در روز و 27 تیم گشت نامحسوس در محورهای کوهستانی و پرتردد هراز، کندوان ، سوادکوه و کیاسر مستقر هستند.

وی افزود: 15 دستگاه گشت موتوری هم به منظور حضور سریعتر پلیس در مواقع اضطراری در زمان ترافیکهای سنگین که حضور خوردویی فراهم نیست در محورهای استان حضور دارند.

فرمانده پلیس راه مازندران با اشاره به اینکه 261 همیارپلیس آموزش دیده هم در کنار ماموران پلیس راه مازندران در محورها حضوردارند، گفت: این تعداد در 15 پاسگاه پلیس راه استان مستقر شدند.

محمدنژاد اضافه کرد: فعالیت نوروزی پلیس راه مازندران از 25 اسفندماه آغاز و تا 15 فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی اظهارداشت: در مجموع پلیس راه مازندران در 187 نقطه تعیین شده محورهای مواصلاتی استان حضورخواهند داشت.

وی همچنین گفت: پنج ایستگاه سلامت "تست اعتیاد" هم برای انجام برخی آزمایش های ضروری از رانندگان در محورهای ورودی وخروجی مازندران ایجاد شده است.

فرمانده پلیس راه مازندران با اشاره به اینکه محدودیتهای ترافیکی از روز چهارشنبه در محورهای هراز وسوادکوه در این استان آغاز شده، اظهار داشت: این شرایط تا روز دوشنبه دوم فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

محمدنژاد افزود: این محدودیت برای کامیونها و تریلرها به جز کامیونهای حامل سوخت و غذاهای فاسدشدنی اعمال خواهد شد.

وی وضعیت ترافیکی در محورهای مواصلاتی به مازندران را نیمه سنگین و سنگین دانست و افزود: بار ترافیکی سفر از نقاط مرکزی کشور به مازندران تا عصر فردا روند افزایشی دارد.

مازندران از طریق سه محور کندوان، هراز و سوادکوه با پایتخت کشور در ارتباط است.