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۲۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۴۶

قابل توجه مسافران نوروزی/

دمای هوای خراسان رضوی بیش از 10 درجه کاهش می یابد

دمای هوای خراسان رضوی بیش از 10 درجه کاهش می یابد

مشهد - خبرگزاری مهر : هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد : دمای هوای استان خراسان رضوی تا اواسط هفته جاری بین 10 تا 15 درجه افت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، بررسی و تحلیل آخرین نقشه ها و مدل های هواشناسی بیان گر گسترش سامانه پر فشار اروپایی بر روی استان خراسان رضوی است.

این سامانه از بعد از ظهر روز جمعه بر روی استان گسترش یافته که ضمن کاهش قابل ملاحظه دما سبب ناپایداری های جوی به صورت وزش باد، افزایش ابر و بارش پراکنده در سطح استان به ویژه در نیمه شمالی می شود.

از امروز تا اواسط هفته به تدریج دما در سطح استان کاهش می یابد به طوریکه پیش بینی می شود، میانگین دما در حداکثر روزانه تا 15 درجه و در حداقل دمای شبانه تا 10 درجه سانتیگراد نسبت به هفته گذشته کاهش یابد.

همچنین اعلام شده که دمای هوا نواحی سردسیر و کوهستانی در اوایل هفته آینده به کمتر از صفر درجه سانتیگراد نیز برسد.
 

کد مطلب 1054031

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