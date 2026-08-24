به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر صبح دوشنبه در دیدار مسئولان بخش ویژه خارگ به مناسبت هفته دولت و هفته وحدت، ضمن تبریک این مناسبت‌ها، از تلاش‌ها و خدمات مسئولان بخش خارگ تقدیر کرد و اظهار داشت: در نظام اسلامی، دولت صرفاً به معنای اعمال قدرت نیست، بلکه وظیفه اصلی آن هدایت، خدمتگزاری و فراهم کردن زمینه مشارکت و رشد مردم است.

وی با اشاره به نقش مردم در استحکام نظام جمهوری اسلامی افزود: قدرت جمهوری اسلامی از پیوند عمیق میان مردم و نظام شکل گرفته است و دشمن با وجود همه فشارها و تهدیدها نتوانسته این پیوند را از بین ببرد.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: مردم در بزنگاه‌های حساس با تکیه بر ایمان، اعتقاد و احساس مسئولیت، پای نظام و کشور ایستاده‌اند و این همراهی سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام کارگر «مردم‌داری» را یکی از اصول اساسی در نظام اسلامی دانست و ادامه داد: مسئولان باید در میان مردم حضور داشته باشند و ارتباط خود را با جامعه حفظ کنند؛ چرا که مردم باید بتوانند مسائل و مطالبات خود را بدون واسطه با مسئولان مطرح کنند.

خدمت به مردم نباید در حد شعار باقی بماند

وی تأکید کرد: خدمت به مردم نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند، بلکه مردم باید آثار خدمتگزاری را در رفتار، تصمیمات و عملکرد مسئولان مشاهده کنند.

امام جمعه خارگ با اشاره به ایستادگی مردم و مسئولان این جزیره در شرایط سخت جنگی گفت: آنچه موجب ایستادگی و مقاومت مردم و مسئولان شد، تربیت سیاسی و اعتقادی شکل‌گرفته در نظام اسلامی بود؛ تربیتی که به انسان می‌آموزد در شرایط سخت، تکلیف خود را بشناسد و در کنار مردم و کشور بایستد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه اظهار کرد: دشمن همواره تلاش می‌کند وحدت و همراهی میان مردم و مسئولان را هدف قرار دهد و از این رو باید بیش از گذشته به مبانی وحدت، مردم‌داری و خدمت صادقانه توجه داشته باشیم.

حجت‌الاسلام کارگر در پایان ابراز امیدواری کرد مسئولان با خدمتگزاری خالصانه به مردم و حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی، زمینه پیشرفت کشور و فراهم شدن مقدمات ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) را فراهم کنند.