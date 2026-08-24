به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور ظهر دوشنبه در آیین تجدید میثاق با شهدا که همزمان با آغاز هفته دولت در گلزار شهدای قزوین برگزار شد، با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان اظهار کرد: یاد و خاطره شهدای نظامی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و مردم عزیزی را که در یک سال گذشته جان خود را برای اعتلای ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران فدا کردند، گرامی می‌داریم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای دولت افزود: در نخستین روز هفته دولت، در کنار مزار شهدا عهد و پیمان می‌بندیم که رهرو واقعی راه، اهداف و منش شهدا باشیم و مسیر خدمتگزاری به مردم را با جدیت ادامه دهیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: امسال هفته دولت در شرایط متفاوتی برگزار می‌شود و کشور با تنگناهای اقتصادی، تحریم‌ها و دشواری‌هایی در تأمین کالاهای اساسی مواجه است، با این حال مجموعه دولت و مدیران اجرایی با هدف خدمت‌رسانی و حل مسائل مردم به مسیر خود ادامه می‌دهند.

احمدپور خاطرنشان کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای بازخوانی مسیر خدمتگزاری و تجدید عهد با آرمان‌های دولتمردان شهید است و امیدواریم همه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی بتوانند در مسیر خدمت به مردم، ادامه‌دهنده راه شهیدان رجایی و باهنر باشند.

توسعه قزوین با وجود مشکلات متوقف نشده است

وی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: با وجود فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و دشواری‌های موجود، دولت با عزم جدی به ارائه خدمات و پیگیری امور کشور ادامه می‌دهد و روند توسعه و پیشرفت متوقف نشده است.

معاون استاندار قزوین افزود: در استان قزوین نیز از ابتدای استقرار دولت چهاردهم، روند کار و توسعه با مدیریت استاندار و همراهی مدیران ادامه داشته و بسیاری از پروژه‌هایی که در سال‌های گذشته به گره‌های جدی تبدیل شده بودند، امروز در حال اجرا و پیگیری هستند.

وی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده در کمیسیون‌های کارگری و جلسات اقتصادی، بخشی از مشکلات تأمین مواد اولیه صنایع برطرف شده و برخی واحدهای تولیدی دوباره به مدار تولید بازگشته‌اند؛ در برخی واحدها نیز افزایش تولید داشته‌ایم.

احمدپور تأکید کرد: همه مدیران دولت در صف نخست خدمت به مردم قرار دارند و باید در مسیر حمایت از دولت و تحقق برنامه‌های آن نیز مسئولانه عمل کنند. انتظار می‌رود مدیران با حضور جدی‌تر در برنامه‌های ملی و استانی، مسئولیت خود را در قبال مردم و آرمان‌های شهدا به‌درستی ایفا کنند.

وفاق مدیریتی به معنای تک‌صدایی نیست

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با اشاره به وفاق مدیریتی در استان گفت: وفاق به معنای تک‌صدایی نیست؛ تصمیمات استان به صورت جمعی و با نظرخواهی از مدیران ارشد اتخاذ می‌شود و استاندار نیز در تصمیمات مهم از دیدگاه نماینده ولی‌فقیه و اعضای شورای تأمین استفاده می‌کند.

وی درباره پروژه انتقال آب نیز گفت: این پروژه که در سال‌های گذشته می‌توانست با هزینه‌ای بسیار کمتر اجرا شود، امروز به حدود ۱۷ همت اعتبار نیاز دارد، اما اجرای آن برای جلوگیری از بحران آب در سال‌های آینده ضروری است و در دولت چهاردهم با تدبیر استاندار و از طریق حکمرانی جدید در دست اقدام قرار گرفته است.

ظرفیت‌های گردشگری قزوین باید فعال شود

احمدپور همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های گردشگری استان تأکید کرد و گفت: پس از ثبت جهانی الموت، فرصت مهمی برای معرفی قزوین به ایران و جهان فراهم شده است.

وی افزود: با اجرای برنامه «ایران‌جان» و معرفی ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی و فرهنگی استان باید زمینه توسعه جدیدی برای قزوین فراهم شود.

معاون استاندار قزوین خاطرنشان کرد: همه مدیران باید در این مسیر پای کار باشند و با استفاده از ظرفیت برنامه «ایران‌جان»، قزوین را به درستی به کشور و جهان معرفی کنند.