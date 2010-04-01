نیروی انتظامی زنجان با متجاوزان و تخریب کنندگان طبیعت برخورد می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ وجیه الله موسوی ظهر پنج شنبه با بیان این که جهت ایجاد امنیت در روز 13 فروردین، کلیه معابر و مبادی ورودی شهر کنترل خواهد شد افزود: کلیه نیروهای انتظامی در آماده باش کامل به سر می برند تا شهروندان در آرامش کامل این روز را سپری کنند.

وی با اشاره به این که خانواده ها باید در این ایام با رعایت نکات ایمنی از بروز حوادث ناگوار پیشگیری کنند ادامه داد: رانندگان وسایل نقلیه باید از ایمنی و سلامت خوردو خود اطمینان حاصل نموده و مدارک رانندگی شامل کارت خودرو ، گواهینامه رانندگی را به همراه داشته باشند.

سرهنگ موسوی رعایت فاصله طولی و سرعت مناسب را بهترین راه برای پیشگیری از بروز تصادفات رانندگی دانست و یادآور شد: همشهریانی که قصد عزیمت به باغات اطراف شهر را دارند، نباید از خودرو های حمل بار همچون کمپرسی، وانت و نیسان برای جابجایی استفاده کنند زیرا در صورت مشاهده این موارد، خودرو توقیف خواهد شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان افزود: رانندگان باید از در آغوش گرفتن فرزندان در حین رانندگی بپرهیزند چرا که کوچکترین اشتباه، سال ها پشیمانی در پی خواهد داشت.

سرهنگ موسوی با تاکید بر این که نباید سبزه ها بر روی کاپوت یا پشت خودرو قرار گیرد افزود: این سبزه ها با کوچکترین ضربه از روی خودرو به جاده پرت می شوند که این امر امکان بروز حادثه برای خودروهای پشت سر را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه در صورت بروز تصادف، خودروها باید به سمت راست جاده هدایت شوند، افزود: در حوادث منجر به جرح باید با حفظ صحنه حادثه، موضوع به اطلاع پلیس برسد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه در این روز والدین باید بازی کودکان در حاشیه جاده ها جلوگیری کنند گفت: والدین می توانند با رعایت موارد ایمنی و رعایت قوانین، الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشند.