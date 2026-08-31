به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر دوشنبه در مراسم کلنگ‌زنی شهرک گلخانه‌ای «واشیان» پلدختر، اظهار داشت: توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای در برنامه عملیاتی و راهبردی استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و جهاد کشاورزی مکلف شده در هر شهرستان، ظرفیت‌های موجود در این زمینه را شکوفا کند.

ایجاد شهرک گلخانه‌ای در ۱۲ شهرستان

وی تصریح کرد: در هر ۱۲ شهرستان استان باید یک شهرک گلخانه‌ای داشته باشیم و بخش دیگری از این ظرفیت نیز توسط اراضی بخش خصوصی ایجاد شود.

استاندار لرستان، ادامه داد: مفهوم این کار، استفاده بهینه از منابع آب است؛ زیرا در گلخانه‌ها با مصرف بخش کوچکی از آب موردنیاز کشت سنتی، می‌توان چندین برابر محصول تولید کرد.

شاهرخی با اشاره به شهرک گلخانه‌ای «واشیان» پلدختر، گفت: این مجموعه یک گنج است و برای استفاده از چنین ظرفیت‌هایی به «گنج‌یاب» نیاز داریم و مجموعه سپاه پاسداران و در رأس آن سردار نعمت‌الله باقری، در بسیاری از عرصه‌ها به‌عنوان یک گنج‌یاب واقعی عمل کرده است.

ایجاد ۱۸.۷ هکتار گلخانه در پلدختر

وی افزود: بسیج سازندگی در مناطقی که پیمانکاران بخش خصوصی به دلیل سختی کار یا نبود توجیه اقتصادی وارد نمی‌شوند، به‌عنوان خط مقدم وارد میدان می‌شود؛ در حوزه آب‌رسانی به ۸۰ روستا، آب‌رسانی به اراضی کشاورزی و همچنین مدرسه‌سازی و برچیدن مدارس کانکسی و سنگی، اقدامات ارزشمندی انجام شده است.

استاندار لرستان با قدردانی از عوامل اجرای شهرک گلخانه‌ای «واشیان»، تصریح کرد: امیدواریم با کمک مسئولان شهرستان و بسیج سازندگی، روند اجرای این مجموعه با سرعت بیشتری دنبال شود و شاهد افتتاح هر ۱۲ هکتار گلخانه مفید این شهرک در مجموع ۱۸.۷ هکتار اراضی آن باشیم.

افتتاح ایستگاه پمپاژ «جایدر» طی هفته‌های آتی

شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی منطقه «بالاگریوه»، بیان داشت: فرهنگ غنی «بالاگریوه» از جنوب خرم‌آباد تا پلدختر، معمولان و مناطق پیرامونی، دارای گویش و ظرفیت فرهنگی ارزشمندی است که باید به گوش همگان برسد.

استاندار لرستان با قدردانی از مسئولان و مردم پلدختر و معمولان، تأکید کرد: خود را موظف می‌دانم به همراه همکارانم در خدمت مردم شریف شهرستان‌های پلدختر و معمولان باشم.

شاهرخی در ادامه با اشاره به ایستگاه پمپاژ «دشت جایدر» پس از سال‌ها انتظار، گفت: اکنون فقط اتصال برق را پیشرو دارد و تأکید کردیم که تا هفته‌های آتی به بهره‌برداری برسد.

۲ هزار هکتار از اراضی پلدختر آبی می‌شود

وی افزود: ما در همه استان باید پروژه‌هایی را تعریف کنیم که برای مردم تولید ثروت کنند؛ بنا نیست زمین‌های مستعد کشاورزی بدون استفاده باقی بمانند. تولید ثروت یعنی شرایطی فراهم شود که از آب و زمین خدادادی، به‌جای برداشت یک واحد محصول در هر هکتار، بتوانیم هشت یا ۱۰ واحد برداشت کنیم.

استاندار لرستان با اشاره به اهمیت ایستگاه‌های پمپاژ در توسعه کشاورزی، گفت: ایستگاه پمپاژ «دشت جایدر» حدود ۱۰ سال است که آغاز شده و شش ماه پیش نیز تأکید کردم که این پروژه باید تا پایان تابستان به بهره‌برداری برسد. طبق آخرین بررسی، تنها اتصال برق آن باقی‌مانده است.

شاهرخی، عنوان کرد: این پروژه حدود دو هزار هکتار از اراضی را آبی می‌کند و با افزایش بهره‌وری، می‌تواند میزان برداشت و درآمد حاصل از تولید را چندبرابر کند.