رهاسازی ماهیان قرمز در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین مراسم رهاسازی ماهی های قرمز نوروزی، خانواده های آملی به همراه فرزندانشان و کودکان مهدهای این شهرستان به گرمی استقبال کردند.

شهردار آمل در خصوص این مراسم به خبرنگار مهر گفت: این مراسم به صورت نمادین در حوض بزرگ شهرداری برگزار شد تا این فرهنگ در خانواده ها نهادینده شود که نگهداری از ماهی ها در تنگ خانه ها نیست.

حسین علیزاده با بیان اینکه حتی نگهداری ماهی ها در حوض های بزرگتر هم نیست، افزود: این مراسم نمادین و برای آموزش به خانواده ها بوده و ما خودمان هم مخالف نگهداری ماهی های قرمز در حوض شهرداری هستیم.

وی اضافه کرد: ماهی های قرمز بعد از تعطیلات نوروزی باید سریعتر در رودخانه ها رها شود.

شهردار آمل با بیان اینکه استقبال خوب خانواده ها در حالیکه برای برگزاری آن در سطح شهر اطلاع رسانی کمی شده بود، تصریح کرد: خوشبختانه مراسم رهاسازی ماهی قرمز نوروز در آمل برای خانواده ها و کودکان به یک فرهنگ تبدیل شده است.

در پایان این مراسم به کودکانی که ماهی های خود را در داخل حوض بزرگ شهرداری به آب انداخته بودند ، نهال گلدانی از سوی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری آمل هدیه گرفتند.

مراسم رها سازی ماهی های قرمز نوروزی در آمل هرسال در نخستین هفته بعد تعطیلات نوروزی در این شهر برگزار می شود.

شهر آمل بیش از 220 هزار نفر جمعیت دارد.