نامزدهای معتبرترین جایزه ملی سینمای ایتالیا معرفی شدند

به گزارش مهر از اسکرین دیلی جوایز سالانه دیوید دی دوناتلو معتبرترین جایزه غیر جشنواره ای سینمای ایتالیا به شمار می رود و فیلم " مردی که می آید" به کارگردانی جورجو دیریتی با نامزدی در 16 رشته دومین فیلم پیشتاز جوایز امسال به شمار می‌رود.این فیلم از جشنواره فیلم ونیز 2009 دو جایزه فیلم برگزیده تماشاگران و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرده است.



فیلم "پیروزی" ساخته مارکو بلوکیو فیلمساز کهنه کار ایتالیایی هم با 15 نامزدی از دیگر فیلم های مورد توجه جشنواره امسال است."پیروزی" سال گذشته در بخش مسابقه جشنواره معظم کن شرکت داشت .



"باریا" جدیدترین فیلم جوزپه تورناتوره فیلمساز برجسته ایتالیایی هم در 14 رشته نامزد جایزه است.فیلم "کانون های گمشده" ساخته فرزان اوزپتک فیلمساز ترک تبار مقیم ایتالیا هم که در جشنواره سال گذشته برلین به نمایش در آمد در 12 رشته نامزد دریافت جایزه دیوید دی دوناتلو شده است.



نامزد‌های دیگر جوایز مهم دیوید دی دو ناتلوی امسال به شرح زیرهستند :



بهترین فیلم : "باریا" ، " فورتاپاسک" ،"کانون های گمشده" ، "مردی که می آید" و"پیروزی"

بهترین کارگردانی : پائولو ویرزی ،جورجو دیریتی ، مارکو بلوکیو ، فرزان اوزپتک و جوزپه تورناتوره



بازیگر نقش اول زن : مارگریتا بای "فضای سفید" ، جووانا متزوجورنو " پیروزی" ،میکائلا راماتزوتی و استفانیا ساندرلی "نخستین چیز زیبا" و گرتا زوکاری مونتاناری " مردی که می آید"



بازیگر نقش اول مرد : آنتونیو آلبانزه و کیم روسی استوارت " معاینه" ، لیبرو دی رینتزو "فورتاپاسک" ، والریو ماستاندرا"اولین چیز زیبا" و فیلیپو تیمی "پیروزی"



جوایز دیوید دی دوناتلو روز 7 ماه مه ( 18 اردیبهشت) در رم اهدا می‌شود.در این مراسم چهار جایزه دستاورد یک عمر فعالیت هنری به تونینو گوئرا ، لینا ورتمولر ، باد اسپنسر و ترنس هیل اهدا می شود.

