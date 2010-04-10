نامزدهای معتبرترین جایزه ملی سینمای ایتالیا معرفی شدند

به گزارش مهر از اسکرین دیلی جوایز سالانه دیوید دی دوناتلو معتبرترین جایزه غیر جشنواره ای سینمای ایتالیا به شمار می رود و فیلم " مردی که می آید" به کارگردانی جورجو دیریتی با نامزدی در 16 رشته دومین فیلم پیشتاز جوایز امسال به شمار میرود.این فیلم از جشنواره فیلم ونیز 2009 دو جایزه فیلم برگزیده تماشاگران و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرده است.
فیلم "پیروزی" ساخته مارکو بلوکیو فیلمساز کهنه کار ایتالیایی هم با 15 نامزدی از دیگر فیلم های مورد توجه جشنواره امسال است."پیروزی" سال گذشته در بخش مسابقه جشنواره معظم کن شرکت داشت .
"باریا" جدیدترین فیلم جوزپه تورناتوره فیلمساز برجسته ایتالیایی هم در 14 رشته نامزد جایزه است.فیلم "کانون های گمشده" ساخته فرزان اوزپتک فیلمساز ترک تبار مقیم ایتالیا هم که در جشنواره سال گذشته برلین به نمایش در آمد در 12 رشته نامزد دریافت جایزه دیوید دی دوناتلو شده است.
نامزدهای دیگر جوایز مهم دیوید دی دو ناتلوی امسال به شرح زیرهستند :
بهترین فیلم : "باریا" ، " فورتاپاسک" ،"کانون های گمشده" ، "مردی که می آید" و"پیروزی"
فیلم ایتالیایی "نخستین چیز زیبا" به کارگردانی پائولو ویرزی نامزد 18 جایزه دیوید دی دوناتلو شد.
به گزارش مهر از اسکرین دیلی جوایز سالانه دیوید دی دوناتلو معتبرترین جایزه غیر جشنواره ای سینمای ایتالیا به شمار می رود و فیلم " مردی که می آید" به کارگردانی جورجو دیریتی با نامزدی در 16 رشته دومین فیلم پیشتاز جوایز امسال به شمار میرود.این فیلم از جشنواره فیلم ونیز 2009 دو جایزه فیلم برگزیده تماشاگران و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرده است.
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