متوسط زمان رسیدگی به پرونده های قضایی به کمتر از یک ماه می رسد

سیدمرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اعلام این مطلب افزود: چگونگی رسیدگی به پرونده های ورودی به دادگستری های کشور در دستور کار شورای عالی قوه قضائیه قرار گرفته و تدابیر ویژه ای در این زمینه در نظر گرفته شده است که این تدابیر بزودی به بخش های مختلف وزارت دادگستری اعلام خواهد شد.

وی سپس با اشاره به نامگذاری سال 89 به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف از سوی مقام معظم رهبری اظهارداشت: برای اجرایی شدن این فرمایش مقام معظم رهبری ستاد ویژه ای در وزارت دادگستری تشکیل شده است.

بختیاری همچنین با ابراز رضایت از عملکرد دادگستری آذربایجان غربی گفت: دادگستری این استان علیرغم کمبودهای نیروی انسانی درخشش فراوانی داشته و در یکسال گذشته در بخش های مختلف به رتبه های اول کشوری دست یافته است.

وزیر دادگستری همچنین بیان داشت: اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها از کارها و اقدامات بسیار بزرگی است که می توان آن را بزرگترین گام اقتصادی برای اجرای عدالت و محرومیت زدایی در جامعه اسلامی دانست.

بختیاری تصریح کرد: امید است با هماهنگی های لازم بین دو قوه قضائیه و مجریه اجرای این طرح در مسیر مناسبی قرار گیرد و مردم از مزایای آن بهره مند شوند.

وی افزود : در این زمینه هماهنگی های بسیار خوب و تدابیر مثبتی در حوزه سازمان تعزیرات حکومتی اتخاذ شده است.

