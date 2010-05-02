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۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۰۲

سخنرانی عباس مخبر، شمس لنگرودی، بابک احمدی و ژاله آموزگار در تشییع حق‌شناس

سخنرانی عباس مخبر، شمس لنگرودی، بابک احمدی و ژاله آموزگار در تشییع حق‌شناس

همسر زنده‌یاد علی‌محمد حق‌شناس از سخنرانی چند تن از استادان دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی و دوستان وی از جمله عباس مخبر، محمدشمس لنگرودی، بابک احمدی، ژاله آموزگار و نرگس انتخابی در مراسم تشییع پیکر این مترجم و زبان‌شناس فقید خبر داد.

ژاکلین حق‌شناس در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از بسیاری از همکاران سابق زنده‌یاد حق‌شناس در دانشگاه تهران، گفت: به خاطر مشکلاتی مانند ترافیک حوالی دانشگاه تهران و اینکه باید پیکر دکتر حق‌شناس برای مراسم خاکسپاری فوراً به کلاردشت منتقل شود، از دوستان دانشگاهی او تشکر و از بابت اینکه نمی‌توانیم مراسمی در دانشگاه تهران برگزار کنیم، از آنها عذرخواهی می‌کنم.

به گفته همسر زنده‌یاد حق‌شناس پیکر این مترجم و زبانشناس برجسته کشورمان روز دوشنبه (13 اردیبهشت) و بعد از ایراد سخنرانی‌ توسط تعدادی از استادان دانشگاه و دوستان وی، مستقیماً و از طریق زمینی راهی کلاردشت می‌شود و بعد از ظهر این روز (دوشنبه) حوالی ساعت 15 در قبرستان بنفشه‌ده این شهر به خاک سپرده می‌شود.
 
ژاکلین حق‌شناس افزود: هماهنگی برای برگزاری مراسمی با حضور استادان دانشگاه و دوستان و بستگان او در حیاط بزرگ بیمارستان پیامبران انجام شده است. بر این اساس مراسم مذکور ساعت 9 صبح روز دوشنبه در این بیمارستان شروع می‌شود و تا قبل از ظهر ادامه خواهد یافت. عباس مخبر، محمدشمس لنگرودی، بابک احمدی، ژاله آموزگار و نرگس انتخابی سخنرانان این مراسم هستند.
 
وی اضافه کرد: مراسم ختم زنده‌یاد حق‌شناس هم چهارشنبه در تهران برگزر می‌شود و مکان و زمان دقیق این مراسم را بعداً اعلام می‌کنیم.
 
علی‌محمد حق‌شناس زبان‌شناس و استاد بازنشسته‌ دانشگاه تهران و از اعضای شورای بازنگری در شیوه نگارش و خط فارسی و نیز رئیس انجمن علمی نقد ادبی ایران، ظهر دیروز در آستانه 70 سالگی در بیمارستان پیامبران تهران درگذشت.
کد مطلب 1074792

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