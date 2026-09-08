 الاعرجی: عراق نباید شاهد حضور نظامیان مسلح خارجی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «المعلومه» عراق، قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخستوزیر عراق، ضمن تمجید از نقش گروههای مقاومت در مقابله با اشغالگران آمریکایی، بر ضرورت حفظ حاکمیت کامل عراق تأکید کرد.
الاعرجی اظهار کرد: عراق باید حاکمیت کامل هوایی داشته باشد و هیچ حضور نظامی خارجی مسلحی در خاک این کشور وجود نداشته باشد.
مشاور امنیت ملی پیشین عراق همچنین از نقش گروههای مقاومت در مقابله با اشغالگران آمریکایی، تشکیل الحشد الشعبی و شکست تروریسم داعش تمجید کرد.
وی مقاومت در برابر اشغالگری آمریکا را حقی مشروع دانست و گفت: نشانههای این مقاومت در سامرا، فلوجه و نجف اشرف پدیدار شد.
الاعرجی افزود: عراق در سال ۲۰۱۴ شاهد سقوط سه استان بود که در این مسئله، همدستی القاعده و سپس داعش و همه دشمنان عراق نقش داشتند.
پس از آن، الحشد الشعبی در شرایطی استثنایی تشکیل شد، چرا که داعش به دروازههای بغداد رسیده بود.
وی تصریح کرد: گروههایی که در برابر اشغالگران مقاومت میکردند، هسته اولیه الحشد الشعبی را برای مقابله با داعش تشکیل دادند.
مشاور امنیتی نخستوزیر عراق درباره پایان حضور نیروهای خارجی در این کشور نیز گفت: بر اساس توافق، قرار است باقیمانده نیروهای ائتلاف بینالمللی در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهرماه) از عراق خارج شوند و طرف آمریکایی نیز بر پایبندی خود به اجرای توافق خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی از عراق تأکید کرده است.
الاعرجی در پایان تأکید کرد که اجازه هدف قرار دادن گروههای مقاومت داده نخواهد شد.
«علی فالح الزیدی»، نخستوزیر عراق پیشتر اعلام کرده بود زمان پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق که برای ۳۰ سپتامبر تعیین شده است، زمانی قطعی و غیرقابل بازگشت خواهد بود.
دولت عراق همچنین طرح انحصار سلاح را در صدر اولویتهای خود قرار داده و سپتامبر ۲۰۲۶ (مهر ۱۴۰۵) را به عنوان آخرین مهلت تحویل سلاح تعیین کرده است.
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