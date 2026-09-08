به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه‌شنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات استان کرمانشاه، حسن دانایی‌فر، رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در تجارت با کشور عراق، بر ضرورت فعال‌سازی این ظرفیت‌ها و رفع موانع موجود تأکید کرد.

وی اظهار کرد: در یک سال گذشته موضوعات مختلفی در حوزه روابط اقتصادی ایران و عراق پیگیری شده و اطمینان دارم این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

دانایی‌فر با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی در زمینه صادرات و واردات از مرزهای مشترک کرمانشاه با عراق افزود: ممکن است برخی فعالان به دلیل مشکلات و موانع موجود، تجارت با عراق را دشوار بدانند، اما باید موضوع واردات را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.

رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق با اشاره به شرایط کشور گفت: فرصت ورود به مباحث سیاسی در این نشست وجود ندارد، اما نسبت به وضعیت موجود نگرانی جدی ندارم و معتقدم جمهوری اسلامی ایران این شرایط را با سربلندی پشت سر خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: یکی از ظرفیت‌هایی که می‌تواند به عبور از شرایط فعلی کمک کند، ظرفیت کشورهای پیرامونی جمهوری اسلامی ایران است و تجارت رسمی با کشورهای همسایه و استفاده از توان اقتصادی آنها می‌تواند ابزار مؤثری در این مسیر باشد.

دانایی‌فر با اشاره به وجود شیوه‌های مختلف مبادلات مرزی گفت: در کنار تجارت رسمی، مباحثی مانند کولبری نیز مطرح است، اما باید تلاش کنیم سهم تجارت رسمی را بیش از گذشته افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: کرمانشاه ظرفیت‌های کم‌نظیری در زمینه تجارت با عراق دارد و لازم است همه توان خود را برای شکوفایی این ظرفیت‌ها و رونق تجارت با کشور همسایه به کار بگیریم.

رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق خاطرنشان کرد: مشکلات و موانع اصلی تجارت کرمانشاه با عراق، از جمله مسائل موجود در مرز پرویزخان، با برگزاری جلسات کاربردی و گره‌گشا در پایتخت با جدیت دنبال خواهد شد.

وی درباره برخی مقررات و موانع تجاری نیز اظهار کرد: موضوعاتی از جمله الزامات قرنطینه و سایر مقررات مرتبط با گمرک به‌صورت موردی در حال بررسی و پیگیری است و باید این موانع را یکی پس از دیگری برطرف کنیم تا مسیر تجارت میان کرمانشاه و عراق تسهیل شود.

دانایی‌فر با تأکید دوباره بر ضرورت توجه به واردات از عراق گفت: از استاندار کرمانشاه درخواست دارم موضوع واردات به‌صورت ویژه دنبال شود، چرا که استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌تواند بخشی از محدودیت‌های فعلی را برطرف کند.

وی به ظرفیت‌های حوزه کشاورزی، دام و طیور اشاره کرد و افزود: در روزهای اخیر موضوع نهاده‌های تولید را به‌طور جدی دنبال کرده‌ام و اکنون تعداد فروشندگان نهاده از خریداران بیشتر شده است.

رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق ادامه داد: این وضعیت در شرایطی وجود دارد که لزوماً جوجه‌ریزی کاهش پیدا نکرده و ظرفیت تولید همچنان برقرار است؛ بنابراین باید از توان کشورهای پیرامونی برای واردات کالا و نهاده‌های مورد نیاز استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هفته گذشته معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز بر ضرورت کمک به صادرات مرغ و تخم‌مرغ به عراق تأکید کرد، اما در کنار صادرات باید ظرفیت واردات نیز فعال شود.

دانایی‌فر یکی از دلایل اهمیت توسعه واردات را ایجاد توازن در تجارت خارجی دانست و گفت: در شرایط تحریمی، واردات باید در کنار صادرات مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: منطقی نیست هدف‌گذاری برای صادرات ۱۰ میلیارد دلاری داشته باشیم، اما در مقابل تنها ۵۰ میلیون دلار کالا از طرف مقابل وارد کنیم؛ بنابراین ایجاد توازن میان صادرات و واردات، موضوعی اساسی در روابط تجاری ایران و عراق است.

رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق در پایان تأکید کرد: باید از ظرفیت کشورهای پیرامونی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه عراق، برای توسعه تجارت رسمی استفاده کنیم و این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثری در عبور از شرایط فعلی اقتصاد کشور داشته باشد.