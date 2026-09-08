مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان کنگاور خبر داد و اظهار کرد: این تیم با هدف تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران و با همراهی مردم نیکاندیش شهرستان در کنگاور مستقر خواهد شد.
وی افزود: برنامه اهدای خون روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ در ساختمان انتقال خون واقع در مجاورت بیمارستان شهید چمران کنگاور برگزار میشود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: شهروندان میتوانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر با مراجعه به محل استقرار تیم سیار، در این اقدام انساندوستانه مشارکت کنند.
میرزاده با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در اهدای خون تصریح کرد: تأمین خون سالم برای بیماران نیازمند، نیازمند همراهی و مشارکت مستمر مردم است و هر اهدای خون میتواند در نجات جان یک بیمار مؤثر باشد.
وی از مردم کنگاور دعوت کرد با حضور در این برنامه، در تأمین ذخایر خون سالم و کمک به بیماران نیازمند سهیم شوند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: حضور شهروندان در برنامههای اهدای خون علاوه بر کمک به تأمین نیاز بیماران، میتواند امیدبخش زندگی افرادی باشد که به فرآوردههای خونی نیاز دارند.
میرزاده در پایان با قدردانی از همراهی مردم نیکاندیش استان گفت: تیم سیار اهدای خون در روز و ساعت اعلامشده آماده دریافت خون شهروندان خواهد بود و از مردم کنگاور درخواست میشود در این حرکت انساندوستانه مشارکت کنند.
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