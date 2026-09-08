  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۳

ایستادگی مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید انقلاب

ایستادگی مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید انقلاب

ارومیه - اجتماع شبانه مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب و با تاکید بر خونخواهی رهبر شهید برگزار شد.

دریافت 9 MB
کد مطلب 6941778

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها