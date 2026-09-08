https://mehrnews.com/x3d2cX ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۳ کد مطلب 6941778 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۳ ایستادگی مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید انقلاب ارومیه - اجتماع شبانه مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب و با تاکید بر خونخواهی رهبر شهید برگزار شد. دریافت 9 MB کد مطلب 6941778 کپی شد مطالب مرتبط صد و نود و دومین شب تجمعات مردم کرج تبریز همچنان در میدان؛ ۱۹۲ شب بیعت با رهبری و خونخواهی رهبر شهید ورمقانی: حضور مردم در میدان پشتوانه نظام و رزمندگان است اجتماع مردم سنندج تجلی وحدت و همدلی برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس تجمع مردمی
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