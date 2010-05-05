سبزوار مهد هندبال کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، ابوالقاسم شعبان پورعصر سه شنبه دربازدید استاندارخراسان رضوی از هیئت هندبال این شهرستان در جمع خبرنگاران افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 82 استان خراسان رضوی در هندبال 65 مقام قهرمانی در همه سنین جوانان، نوجوانان و بزرگسالان کسب کرده است.

سرمربی تیم ملی هندبال جوانان ایران خاطر نشان کرد: تیم هندبال سبزوار تاکنون پنج دوره در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت نموده و به عنوان نماینده ایران در مسابقات اکراین، جمهوری آذربایجان و جام ریاست جمهوری ترکیه حاضر شده است.

سرمربی هندبال شهرداری سبزوار اظهار داشت: در خراسان بزرگ فقط تیم سبزوار به عنوان نماینده در لیگ برتر حضور داشته و هم اکنون در رده پنجم جدول است که برای حفظ و تداوم آن نیاز به مساعدت و همکاری مسئولان استانی دارد.

استاندار خراسان رضوی نیزدر این دیدار گفت: با توجه به نگاه ویژه دولت نهم و دهم، سطح ورزش در استان ارتقا یافته است به طوری که از سال 84 تا 88 ورزشکاران استان 70 مدال رنگین برای خراسان رضوی به ارمغان آورده اند.

محمود صلاحی اظهار داشت: با توجه به سقوط تیم ابومسلم در فوتبال به لیگ دسته یک باید تیم هندبال سبزوار را به عنوان نماینده خراسان رضوی در لیگ برتر تقویت نماییم.

وی با اشاره به تاکید بر اشاعه ورزش همگانی در بین آحاد مردم تصریح کرد: باید درخصوص آماده سازی زیرساختهای لازم برای حضور همه اقشار اعم از مرد و زن جهت ورزش همگانی اقدام شود.

وی ادامه داد: سبزوار می تواند به عنوان پایلوت در استان در جهت توسعه ورزش همگانی اقدام کند.