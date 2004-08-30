فرصت يك هفته اي وزير راه براى پاسخ به استيضاح

عضو هيات رييسه مجلس در خصوص نحوه حضور وزير راه و ترابري براي پاسخ گويي به محورهاي استيضاح در مجلس گفت: براساس ماده 27، 28 و 29 آيين نامه داخلي مجلس، پس از اعلام وصول استيضاح، هيئت وزيران و يا وزير مربوطه حداكثر تا ده روز بايد آمادگي خود را براي استيضاح در صحن علني مجلس اعلام كند.

حميد رضا حاجي بابايي افزود: برهمين اساس، وزير راه و ترابرى حداكثر تا سه شنبه هفته آينده براى حضور در مجلس و پاسخگويى به موارد استيضاح فرصت خواهد داشت .

وي با اشاره به اين كه مجلس هفته آينده جلسه علني خواهد داشت، خاطرنشان كرد: چنين روزي را كه وزير يا هيئت وزيران براي براي پاسخ گويي در مجلس اعلام مي كند، بايد به تصويب هيئت رئيسه نيز برسد.

طرح استيضاح احمدخرم وزير راه و ترابرى ظهر يكشنبه هشتم شهريور ماه جاري با امضاى بيش از60 نماينده از سوى هيئت رييسه مجلس اعلام وصول شد.

