مراسم استقبال از پیکر شهید حسین مهدویان در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید حسین مهدویان امروز در مقابل صداوسیمای مرکز قزوین برگزار شد و مردم و جمعی از مسئولان با حضور در این مراسم به مقام این شهید ادای احترام کردند.

بر اساس اعلام ستاد برگزاری مراسم، پیکر شهید مهدویان امروز در شهر الوند نیز تشییع می‌شود و این مراسم ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم شب وداع با پیکر مطهر این شهید، شنبه ساعت ۱۹ در مسجد امام حسن عسکری(ع) شهرک کوثر قزوین برگزار می‌شود.

مراسم تشییع و تدفین پیکر خلبان شهید حسین مهدویان نیز فردا یکشنبه ۱۵ شهریورماه، ساعت ۱۰ صبح از امامزاده اسماعیل(ع) قزوین به سمت گلزار شهدای این شهر برگزار خواهد شد.

شهید حسین مهدویان از پرسنل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب کشور بود که در جریان حملات موشکی رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسید.