علی وکیلی در گفتگو با مهر درباره آخرین راهکارهای پیش بینی شده برای تامین منابع مالی و سرمایه ای توسعه فازهای میدان پارس جنوبی، با بیان اینکه سال گذشته با مصوبه دولت مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزی برای تامین مالی فازهای پارس جنوبی اخذ شد، گفت: تاکنون با همکاری بانک ملت اوراق مشارکت ارزی پارس جنوبی در دو مرحله با استقبال سرمایه گذاران خارج از کشور مواجه شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در این دو مرحله در مجموع حدود 500 میلیون یورو اوراق مشارکت ارزی برای فازهای میدان پارس جنوبی منتشر شده است، تصریح کرد: بخشهای سوم و چهارم اوراق مشارکت ارزی مربوط به 500 میلیون یورو باقیمانده نیز به زودی منتشر خواهد شد و منابع حاصل از آن به فازهای در دست اجرای پارس جنوبی اختصاص می یابد.

آغاز انتشار اوراق ریالی پارس جنوبی تا خرداد



وکیلی با اشاره به اینکه در سالجاری نیز مجلس با اختصاص 5 میلیارد یورو اوراق به شرکت ملی نفت موافقت کرد که قرار است 3 میلیارد یورو آن به شرکت نفت گاز پارس تخصیص داده شود، بیان کرد: همچنین سه هزار میلیارد تومان نیز اوراق مشارکت ریالی برای شرکت نفت و گاز مصوب شده است که در حال حاضر با بانک عامل مذاکرات خود را آغاز کرده ایم.



به گفته مدیر عامل شرکت نفت گاز پارس پیش بینی می کنیم تا خرداد ماه سالجاری بخش اول اوراق مشارکت ریالی فازهای پارس جنوبی آماده عرضه شود.



وی در ادامه با یادآوری اینکه احتساب بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام از دیگر منابع مالی که مجلس با پیشنهاد وزارت نفت و شرکت ملی نفت مصوب کرده است، گفت: بر این اساس 40 درصد سرمایه‌ گذاری‌های شرکت نفت برای توسعه پارس جنوبی اختصاص می یابد.



به گفته این مقام مسئول با این میزان با احتساب فروش نفت بشکه ای 65 دلار پیش‌بینی شده که در حال حاضر فروش نفت بالاتر از این رقم است، بنابراین منابع تخصیصی نیز بیش از آنچه خواهد بود که برنامه ریزی شده است.

ایجاد صندوق تخصصی سرمایه گذاری انرژی



به گزارش مهر، وی در ادامه با بیان اینکه برای تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت در سالجاری 2 سازو کار برای مشارکت بانکها وجود دارد، اظهار داشت: یکی از این راهکارها تأمین اعتبار از طریق صندوق‌های تخصصی سرمایه‌گذاری بخش انرژی (Fund Energy) است که در بانکهای داخلی پیش‌بینی شده که به این منظور هم‌ اکنون با بانک ملت در حال مذاکره هستیم.



وکیلی با اشاره به اینکه اعتباری که از این محل جذب می‌شود برای سرمایه‌گذاری در طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی، تکمیل طرح توسعه لایه نفتی پارس جنوبی و طرح نیروگاه سیکل ترکیبی یکهزار مگاواتی پارس پیش‌بینی شده است، یادآور شد: از سوی دیگر مذاکره با گروهی دیگراز بانکها راه حل دوم برای تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت در سالجاری خواهد بود.



مدیر عامل شرکت نفت گاز پارس در پایان خاطر نشان کرد: این مذاکرات در شرایط فعلی برای تأمین مالی پروژه شیرین سازی گاز فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی در حال انجام است.