تنش بر سر رود نیل آغازگر جنگ های قرن 21 است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، "فهمی هویدی" با اشاره به اهمیت فوق العاده و حیاتی منابع رود نیل برای مصر، اظهار داشت: پس از شکست سیاسی قاهره در رسیدن به توافق با کشورهای منبع رود نیل، بررسی ابعاد این مسئله جدی به نظر می رسد.

این نویسنده برجسته مصری در ادامه با اشاره به اینکه اختلاف بر سر منابع آبی در اکثر مناطق جهان وجود داشته است، راه حل این مسئله را رسیدن به توافق و تفاهم مشترک با کشورهای متنازع می داند و با توصیه سران مصر خواستار توافق بر سر منابع آبی رود نیل به جای پافشاری بر مواضع یک جانبه است.

هویدی با اشاره به اینکه هم اکنون 260 حوزه آبی در جهان وجود دارد که منابع آن بین دو یا چند کشور تقسیم شده است، اظهار می دارد: به عنوان نمونه رود دانوب در اروپا میان 14 کشور، رود آمازون میان 9 کشور، و رودهای دجله، فرات و اردن میان سه کشور تقسیم شده اند.

وی با هشدار درباره اینکه در صورتی که اختلافات آبی با توافق و تفاهم خاتمه نیابد، نوید آغاز جنگ را می دهد، اظهار داشت: توزیع ناعادلانه منابع آبی و اختلافات سیاسی دو عامل اساسی در آغاز تنش بر سر مسائل آبی است که جنگ و درگیری را در پی دارد.