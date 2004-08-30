رئيس اداره اوقاف شيعه عراق از حادثه ترور جان سالم به در برد

به گزارش خبرگزاري مهر ، يك مسئول در اداره اوقاف شيعه امروز دوشنبه با تائيد اين خبر گفت : رئيس اداره اوقاف شيعه عراق يكشنبه شب در جنوب بغداد از يك سوء قصد جان سالم به در برد. در اين حادثه دو تن از همراهان وي زخمي شدند كه حال يكي از آنها وخيم است .



صلاح عبدالرزاق مدير كل اداره روابط و رسانه هاي اسلامي در اداره اوقاف شيعه به خبرگزاري فرانسه گفت : حسين بركه الشمامي رئيس اين اداره ساعت 19 به وقت محلي از تلاش ترور درمنطقه اللطيفيه در جنوب بغداد جان سالم به در برد.



وي افزود: سوء قصد به جان الشامي در زماني صورت گرفت كه وي در راه رفتن به استان كربلاء در 110 كيلومتري بغداد براي شركت در مراسم جشن ميلاد امام علي عليه السلام بود.



به گفته وي، رئيس اداره اوقاف شيعه عراق در اين حادثه هيچ گونه صدمه اي نديده است اما دو تن از همراهانش هدف تيراندازي قرار گرفتند و مجروح شدند كه حال يكي از آنها وخيم است كه بلافاصله براي انجام عمليات جراحي به يكي از بيمارستان هاي بغداد منتقل شد.



به گفته عبدالرزاق، با اين حال رئيس اداره اوقاف شيعه براي شركت در جشن ميلاد امام علي عليه السلام به شهر مقدس كربلا عزيمت كرد.



شايان ذكر است كه مسئولان عراقي و اتباع خارجي در عراق بارها در معرض عمليات تروريستي و آدم ربايي بويژه منطقه اللطيفيه در 30 كيلومتري بغداد قرار گرفته اند.



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