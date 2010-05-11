4 مجسمه پایتخت در اختیار سازمان سازمان زیباسازی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردیس شهید "نواب" اثر حسین علی‌ عسگری که در منطقه 10 ابتدای - بزرگراه نواب - نصب شده به دلیل احداث تونل توحید برداشته شده و در اختیار سازمان زیباسازی است.

همچنین سردیس "دانته"، اثر هنرمند ایتالیایی که در پارک شهر واقع در منطقه 12 نصب شده بود به دلیل اصلاح پایه و مرمت آن برداشته شده و در اختیار شهرداری منطقه 12 قرار دارد.

مجسمه "ابوسعید ابوالخیر"، اثر محمد بیگ زاده در میدان منیریه و سردیس "اقبال"، اثر حمیدرضایی واقع در بوستان مشاهیر شهرری به دلیل آسیب دیدگی برداشته شده و برای مرمت در اختیار سازمان زیباسازی است.

از ابتدای سال جاری 12 مجسمه‌ شهر تهران به سرقت رفته و یا مفقود شده است.