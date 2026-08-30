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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۰۴

خط و نشان دوباره وزیر صهیونیست علیه تشکیل کشور مستقل فلسطینی

خط و نشان دوباره وزیر صهیونیست علیه تشکیل کشور مستقل فلسطینی

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، با اشاره به پروژه شهرک‌سازی در منطقه E۱ در کرانه باختری مدعی شد: تا زمانی که در کابینه اسرائیل حضور داشته باشد، اجازه تشکیل کشور مستقل فلسطین را نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی درباره پروژه شهرک‌سازی در منطقه E۱ نوشت: افتخار می‌کنم وزیری هستم که ساخت‌وساز را در این منطقه پیش می‌برد و راهکار تشکیل کشور فلسطین را از بین می‌برد.

اسموتریچ در ادامه ادعاهای خود افزود: تا زمانی که من وزیر [کابینه] اسرائیل باشم، کشور فلسطینی در کرانه باختری تشکیل نخواهد شد.

طرح موسوم به «ای‌۱» که سال گذشته از سوی رژیم صهیونیستی به تصویب رسید، بخش اغلب مناطق فلسطینی‌نشین شرق قدس را که توسط این رژیم اشغال و الحاق شده است، بیش از پیش از کرانه باختری جدا خواهد ساخت.

کد مطلب 6931831

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    • عبداله IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
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      نتیجه مهربانی باکفار

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