مهم ترین مشکل نشریات دانشجویی مطالعه اندک دانشجویان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسین بدری ظهر پنجشنبه در حاشیه دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور افزود: دانشجویان نسبت به موضوعی که انتخاب می کنند گاهی اوقات ناپخته عمل می کنند که این موضوع باعث لطمه به نشریه دانشجویی می شود.

استاد کارگاه روزنامه نگاری دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور تصریح کرد: قسمتی از این ایرادات مربوط به سنین جوانی افراد است که در این صورت می تواند با مطالعه این مشکل را برطرف کنند.

وی در خصوص کیفیت نشریات دانشجویی افزود: کیفیت نشریات دانشجویی نسبت به توانایی بالای دانشجویان در حال حاضر پایین است.

وی ادامه داد: در بدنه روزنامه نگاری کشور نیز نسبت مقالات تولید شده ومطالب نوشته شده با توجه به سطح سواد روزنامه گاران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و بنابر این مشاهده می کنیم که وقتی دانشجویان نشریات کشور را مطالعه می کنند الگوی دقیقی به دست نمی آورند.

وی به بحث تخصص در حوزه های روزنامه نگاری اشاره کرد و اذعان داشت: اگر در مورد موضوعات و حوزه های مختلف ازعمق متوسط برخوردار شویم در این صورت روزنامه نگاری موفق در جامعه محسوب خواهیم شد.

استاد کارگاه روزنامه نگاری دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مشهد خاطر نشان کرد: کار یک روزنامه نگار با یک کارمند یا شغل دیگر تفاوت های بسیاری دارد و آن به این دلیل است که روزنامه نگار باید حتی در مواقعی غیر از وقت اداری ذهنش به خبر و روزنامه نگاری مشغول باشد.

وی در خصوص نقش جشنواره های دانشجویی در ارتقاء فکری دانشجویان رشته های پزشکی اظهار داشت: دانشجویان باید احساس کنند که راه نرفته زیادی دارند و اگر این گونه باشد می توان امیدوار بوداین جشنواره نیز دستاوردهای خوبی برای آنها داشته باشد تا آثار جشنواره نیز به صورت کاربردی در جامعه ارائه شود.

کارگاه نشریات دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور استاد محمد حسین بدری در مجتمع کانون های فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور از 29 تا 31 اردیبهشت ماه امسال به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال برگزاری است.