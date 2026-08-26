هفته چهارم لیگ بیست و ششم؛ امینی و مهدوی داور دیدارهای استقلال و پرسپولیس شدند

فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته چهارم لیگ برتر را اعلام کرد که بر اساس آن فرهاد امینی و سید رضا مهدوی داور دو بازی استقلال و پرسپولیس مقابل حریفان خود شدند.