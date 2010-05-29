محسن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شرایطی با اصرار کوزه گری سرپرست فدراسیون هندبال مربیگری تیم هندبال نوجوانان را برعهده گرفتم که رهبری مربی قبلی تیم هدایت ملی پوشان را برعهده نگرفت و ایرج رضایی هم قبول مربیگری این تیم را یک ریسک قلمداد و عنوان کرد هر کسی هدایت تیم را بگیرد با آبرویش بازی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه در معذوریت اخلاقی هدایت این تیم جوان را برعهده گرفته است، افزود: من هم با قبول مربیگری این تیم ریسک کرده ام اما سرپرست فدراسیون هندبال در شرایطی از من کمک خواست که اگر هدایت ملی پوشان را برعهده نمی گرفتم کار تدارکات این تیم بر روی زمین می ماند.

طاهری که سابقه مربیگری در تیم بزرگسالان کشورمان را در کارنامه کاری خود دارد خاطر نشان کرد: هیچ قولی برای نتیجه گرفتن نمی دهیم و تنها هدایت تیم را برعهده گرفته ام. در حالیکه تیم قبلی نوجوانان 6 ماه در اردوهای تدارکاتی بود منتقدین برنامه های این تیم را کم می دانستند مگر شما می توانید این تیم را در 20 روز قهرمان کنید!

وی با اشاره به اینکه تیم والیبال نوجوانان با آن همه تدارکات باز هم به کره باخت، گفت: قدرت ریسک من بالاست. با این حال یک نقطه امید برای این تیم وجود دارد. با توجه به نتایج خوب ملی پوشان ایران در دوره قبل این مسابقات اگر بتوانیم در جمع چهار تیم قرار گیریم سهمیه رقابتهای جهانی را بدست آورده ایم.

مربی تیم هندبال نوجوانان ایران تصریح کرد: تیم ایران در قرعه مقدماتی این رقابتها کار سختی پیش رو دارد.

وی با بیان اینکه هیچ شناختی از شرایط بازیکنان نوجوان ایران ندارد، ادامه داد: یک مرحله از اردوی ملی پوشان برگزار شده و قرار است از 13 خردادماه وارد مرحله جدید اردو شویم. درتلاشیم تا زمینه برپایی یک اردوی تدارکاتی و چند مسابقه دوستانه را در یک یا دو کشور چون اتریش، لهستان، تونس، ترکیه یا صربستان فراهم کنیم.

رقابتهای هندبال نوجوانان آسیا 12 تا 24 تیر ماه در امارات برگزار می شود.