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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

دشمن با جنگ ترکیبی به دنبال تضعیف اراده و باورهای مردم است

دشمن با جنگ ترکیبی به دنبال تضعیف اراده و باورهای مردم است

کرمانشاه - امام جمعه سرپل‌ذهاب گفت دشمن با جنگ نرم و ترکیبی به دنبال تضعیف باورهای دینی و اراده مردم است اما ملت ایران با بصیرت در برابر این توطئه‌ها ایستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سلیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سرپل‌ذهاب با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، بر ضرورت محاسبه و مراقبت مستمر از اعمال و رفتار انسان تأکید کرد.

وی با اشاره به آیه ۱۸ سوره مبارکه حشر اظهار کرد: خداوند متعال در این آیه دو بار مؤمنان را به تقوا دعوت کرده و در میان این دو دعوت، بر این موضوع تأکید دارد که هر انسان باید ببیند برای فردای قیامت خود چه چیزی پیش فرستاده است.

امام جمعه سرپل‌ذهاب افزود: عمر انسان در دنیا کوتاه است و نباید تمام همت او صرف دلبستگی به مقام، ثروت، ساختمان و امور دنیوی شود، بلکه باید برای زندگی ابدی خود توشه‌ای فراهم کند و همواره از خود بپرسد چه اعمالی برای آخرت انجام داده است.

وی حسابرسی از نفس را از ویژگی‌های مهم انسان مؤمن دانست و تصریح کرد: انسان باید به صورت روزانه اعمال خود را بررسی کند و ببیند در شبانه‌روز گذشته چه سخنانی گفته و چه رفتارهایی داشته است و آیا به کسی کمک کرده یا با سخنان خود موجب آسیب و اختلاف میان افراد شده است.

حجت‌الاسلام سلیمی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) گفت: مؤمن باید هر شب و روز اعمال خود را بر خویش عرضه کند؛ اگر کار نیکی انجام داده، برای افزایش آن تلاش کند و اگر مرتکب گناهی شده، از خداوند طلب استغفار کند.

وی ادامه داد: همان‌گونه که کسبه و فعالان اقتصادی برای تجارت خود حساب و کتاب دارند و سود و زیانشان را بررسی می‌کنند، انسان نیز باید برای زندگی ابدی خود محاسبه و مراقبه داشته باشد؛ چراکه غفلت از حسابرسی نفس می‌تواند انسان را در قیامت گرفتار خسران کند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب نماز جمعه را فرصتی برای تلنگر و احیای قلب و روح انسان دانست و گفت: حضور در نماز جمعه باید زمینه‌ای برای فاصله گرفتن از تعلقات مادی و توجه بیشتر به عالم معنویت باشد و این تذکرات پیش از هرکس خطاب به خود انسان است.

وی در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه و آیه ۱۲۲ سوره توبه بیان کرد: خداوند در این آیه بر ضرورت وجود گروهی از مؤمنان برای فراگیری عمیق علوم دینی و آگاهی‌بخشی به جامعه تأکید کرده است تا مردم را نسبت به مسائل دینی و عواقب گناه و بی‌تقوایی هشدار دهند.

حجت‌الاسلام سلیمی با بیان اینکه علما و فقهای دینی مرزداران اعتقادی جامعه هستند، افزود: همان‌گونه که نیروهای مسلح از مرزهای جغرافیایی کشور حفاظت می‌کنند، علمای ربانی نیز از مرزهای فکری و اعتقادی جامعه پاسداری می‌کنند و در برابر انحرافات فکری و اخلاقی ایستادگی دارند.

وی از جوانان و نوجوانان مستعد شهرستان سرپل‌ذهاب خواست با توجه به نیاز جامعه به عالمان دینی، برای تحصیل در حوزه‌های علمیه و پیمودن مسیر طلبگی اقدام کنند و خاطرنشان کرد: نباید جوانان از سخنان و کنایه‌های دیگران در این مسیر هراس داشته باشند، چراکه خدمت در مسیر دین، توشه دنیا و آخرت خواهد بود.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات و فشارهای دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با توطئه‌های مختلف درصدد مقابله با نظام و ملت ایران بوده‌اند و پس از جنگ تحمیلی نیز جنگ اقتصادی، جنگ نرم و جنگ ترکیبی را دنبال کرده‌اند.

وی اضافه کرد: دشمن در سال‌های اخیر تلاش کرده با سناریوهای مختلف، ملت ایران را از پای درآورد و حتی با جنگ نرم و ترکیبی به خانه‌ها و فضای فکری مردم نفوذ کند، اما به لطف خداوند و با بصیرت مردم، این توطئه‌ها با شکست مواجه شده و دشمن بیش از گذشته در معرض رسوایی قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام سلیمی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه، ضمن تقدیر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، گفت: اقتدار نیروهای مسلح و اقدامات انجام‌شده در برابر دشمن نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها عقب‌نشینی نمی‌کند و دشمنان نیز باید بدانند که ادامه مسیر تقابل برای آنها نتیجه‌ای جز شکست و رسوایی نخواهد داشت.

وی همچنین با تمجید از مقاومت مردم یمن، اظهار کرد: ایستادگی و اقدامات مردم یمن نشان‌دهنده اراده و غیرت ملت‌هایی است که در برابر تجاوز و فشار مقاومت می‌کنند و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در ادامه از مسئولان و فرماندهان نیروهای مسلح خواست نسبت به وضعیت مردم لبنان و به‌ویژه نیروهای مقاومت این کشور توجه ویژه داشته باشند و گفت: مردم ایران انتظار دارند در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات منطقه‌ای، شرایط مردم شریف و مقاوم لبنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش پایانی خطبه‌های خود با اشاره به روز سینما، از مسئولان فرهنگی استان و شهرستان خواست برای تکمیل و بهره‌برداری از مجموعه سینمایی سرپل‌ذهاب اهتمام بیشتری داشته باشند.

حجت‌الاسلام سلیمی با بیان اینکه این مجموعه با هزینه قابل توجهی ایجاد شده است، تصریح کرد: ساختمان سینمای شهرستان با وجود هزینه‌های انجام‌شده همچنان با فرسودگی مواجه است و ضروری است مسئولان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و شهرستان با پیگیری جدی، روند تجهیز و تکمیل مجموعه را سرعت ببخشند تا جوانان و نوجوانان شهرستان بتوانند از ظرفیت سینما و امکانات فرهنگی آن استفاده کنند.

کد مطلب 6943965

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