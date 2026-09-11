دشمن با جنگ ترکیبی به دنبال تضعیف اراده و باورهای مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین سلیمی در خطبههای نماز جمعه این هفته سرپلذهاب با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، بر ضرورت محاسبه و مراقبت مستمر از اعمال و رفتار انسان تأکید کرد.
وی با اشاره به آیه ۱۸ سوره مبارکه حشر اظهار کرد: خداوند متعال در این آیه دو بار مؤمنان را به تقوا دعوت کرده و در میان این دو دعوت، بر این موضوع تأکید دارد که هر انسان باید ببیند برای فردای قیامت خود چه چیزی پیش فرستاده است.
امام جمعه سرپلذهاب افزود: عمر انسان در دنیا کوتاه است و نباید تمام همت او صرف دلبستگی به مقام، ثروت، ساختمان و امور دنیوی شود، بلکه باید برای زندگی ابدی خود توشهای فراهم کند و همواره از خود بپرسد چه اعمالی برای آخرت انجام داده است.
وی حسابرسی از نفس را از ویژگیهای مهم انسان مؤمن دانست و تصریح کرد: انسان باید به صورت روزانه اعمال خود را بررسی کند و ببیند در شبانهروز گذشته چه سخنانی گفته و چه رفتارهایی داشته است و آیا به کسی کمک کرده یا با سخنان خود موجب آسیب و اختلاف میان افراد شده است.
حجتالاسلام سلیمی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) گفت: مؤمن باید هر شب و روز اعمال خود را بر خویش عرضه کند؛ اگر کار نیکی انجام داده، برای افزایش آن تلاش کند و اگر مرتکب گناهی شده، از خداوند طلب استغفار کند.
وی ادامه داد: همانگونه که کسبه و فعالان اقتصادی برای تجارت خود حساب و کتاب دارند و سود و زیانشان را بررسی میکنند، انسان نیز باید برای زندگی ابدی خود محاسبه و مراقبه داشته باشد؛ چراکه غفلت از حسابرسی نفس میتواند انسان را در قیامت گرفتار خسران کند.
امام جمعه سرپلذهاب نماز جمعه را فرصتی برای تلنگر و احیای قلب و روح انسان دانست و گفت: حضور در نماز جمعه باید زمینهای برای فاصله گرفتن از تعلقات مادی و توجه بیشتر به عالم معنویت باشد و این تذکرات پیش از هرکس خطاب به خود انسان است.
وی در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه و آیه ۱۲۲ سوره توبه بیان کرد: خداوند در این آیه بر ضرورت وجود گروهی از مؤمنان برای فراگیری عمیق علوم دینی و آگاهیبخشی به جامعه تأکید کرده است تا مردم را نسبت به مسائل دینی و عواقب گناه و بیتقوایی هشدار دهند.
حجتالاسلام سلیمی با بیان اینکه علما و فقهای دینی مرزداران اعتقادی جامعه هستند، افزود: همانگونه که نیروهای مسلح از مرزهای جغرافیایی کشور حفاظت میکنند، علمای ربانی نیز از مرزهای فکری و اعتقادی جامعه پاسداری میکنند و در برابر انحرافات فکری و اخلاقی ایستادگی دارند.
وی از جوانان و نوجوانان مستعد شهرستان سرپلذهاب خواست با توجه به نیاز جامعه به عالمان دینی، برای تحصیل در حوزههای علمیه و پیمودن مسیر طلبگی اقدام کنند و خاطرنشان کرد: نباید جوانان از سخنان و کنایههای دیگران در این مسیر هراس داشته باشند، چراکه خدمت در مسیر دین، توشه دنیا و آخرت خواهد بود.
امام جمعه سرپلذهاب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات و فشارهای دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با توطئههای مختلف درصدد مقابله با نظام و ملت ایران بودهاند و پس از جنگ تحمیلی نیز جنگ اقتصادی، جنگ نرم و جنگ ترکیبی را دنبال کردهاند.
وی اضافه کرد: دشمن در سالهای اخیر تلاش کرده با سناریوهای مختلف، ملت ایران را از پای درآورد و حتی با جنگ نرم و ترکیبی به خانهها و فضای فکری مردم نفوذ کند، اما به لطف خداوند و با بصیرت مردم، این توطئهها با شکست مواجه شده و دشمن بیش از گذشته در معرض رسوایی قرار گرفته است.
حجتالاسلام سلیمی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه، ضمن تقدیر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، گفت: اقتدار نیروهای مسلح و اقدامات انجامشده در برابر دشمن نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها عقبنشینی نمیکند و دشمنان نیز باید بدانند که ادامه مسیر تقابل برای آنها نتیجهای جز شکست و رسوایی نخواهد داشت.
وی همچنین با تمجید از مقاومت مردم یمن، اظهار کرد: ایستادگی و اقدامات مردم یمن نشاندهنده اراده و غیرت ملتهایی است که در برابر تجاوز و فشار مقاومت میکنند و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه سرپلذهاب در ادامه از مسئولان و فرماندهان نیروهای مسلح خواست نسبت به وضعیت مردم لبنان و بهویژه نیروهای مقاومت این کشور توجه ویژه داشته باشند و گفت: مردم ایران انتظار دارند در تصمیمگیریها و اقدامات منطقهای، شرایط مردم شریف و مقاوم لبنان نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش پایانی خطبههای خود با اشاره به روز سینما، از مسئولان فرهنگی استان و شهرستان خواست برای تکمیل و بهرهبرداری از مجموعه سینمایی سرپلذهاب اهتمام بیشتری داشته باشند.
حجتالاسلام سلیمی با بیان اینکه این مجموعه با هزینه قابل توجهی ایجاد شده است، تصریح کرد: ساختمان سینمای شهرستان با وجود هزینههای انجامشده همچنان با فرسودگی مواجه است و ضروری است مسئولان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و شهرستان با پیگیری جدی، روند تجهیز و تکمیل مجموعه را سرعت ببخشند تا جوانان و نوجوانان شهرستان بتوانند از ظرفیت سینما و امکانات فرهنگی آن استفاده کنند.
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