امام جمعه گیلانغرب:دشمن با ایجاد دوگانگی به دنبال شکستن انسجام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گیلانغرب با اشاره به اهمیت حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی و دفاع از کشور، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف امروز جامعه، حفظ اتحاد و انسجام و مقابله با تلاش‌هایی است که با هدف ایجاد اختلاف میان مردم انجام می‌شود.

وی با اشاره به آموزه‌های سوره مبارکه عصر افزود: انسان در معرض از دست دادن سرمایه عمر و فرصت‌های زندگی قرار دارد و تنها کسانی از این زیان نجات می‌یابند که اهل ایمان، عمل صالح، توصیه به حق و توصیه به صبر باشند.

امام جمعه گیلانغرب تصریح کرد: ایمان تنها به معنای داشتن اطلاعات و آگاهی نیست، بلکه باید با اعتقاد قلبی، اقرار به زبان و عمل همراه باشد و انسان مؤمن باید آثار ایمان را در رفتار و زندگی خود نشان دهد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت همکاری مردم در امور خیر گفت: بر اساس آموزه‌های قرآن کریم باید در کارهای نیک و تقوا به یکدیگر کمک کنیم و در مقابل، در گناه و رفتارهای نادرست مشارکت نداشته باشیم؛ حتی انتشار برخی مطالب نادرست و گناه‌آلود در فضای مجازی نیز می‌تواند مصداق همکاری در گناه باشد.

حجت‌الاسلام ساداتی حضور مردم در اجتماعات و برنامه‌های عمومی را از مصادیق مهم حضور در میدان دانست و افزود: مردم ایران در ماه‌های گذشته با حضور در مراسم‌های مختلف، از دعا و توسل تا برنامه‌های مذهبی و اجتماعی، انسجام و همدلی خود را نشان داده‌اند و اجازه نداده‌اند دشمن از اختلافات داخلی سوءاستفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: این اجتماعات متعلق به مردم و با نقش‌آفرینی خود مردم شکل گرفته است و همه باید برای حفظ و تقویت این انسجام تلاش کنیم؛ چرا که حضور مردم در میدان، علاوه بر آثار معنوی، موجب تقویت روحیه رزمندگان و پشتیبانی از جبهه مقاومت می‌شود.

امام جمعه گیلانغرب با اشاره به تحولات منطقه، اظهار کرد: آنچه امروز در میدان مقاومت جریان دارد، نشان‌دهنده ایستادگی نیروهای مقاومت در برابر دشمن است و باید با تقویت روحیه ایثار، شهادت، مقاومت و استقامت، این مسیر ادامه پیدا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اظهاراتی درباره برگزاری همه‌پرسی برای ادامه دفاع در برابر دشمن، گفت: دفاع از کشور در برابر تجاوز دشمن موضوعی نیست که بتوان آن را به انتخاب و رأی‌گیری تبدیل کرد؛ چرا که ایران آغازکننده این جنگ نبوده و در برابر تجاوز از خود دفاع می‌کند.

حجت‌الاسلام ساداتی افزود: دشمن بارها پیمان‌شکنی کرده و اکنون نیز در شرایطی قرار گرفته که با مقاومت ملت ایران و محور مقاومت مواجه است؛ بنابراین سخن گفتن از برگزاری رفراندوم برای اینکه آیا در برابر حمله دشمن از خود دفاع کنیم یا خیر، معنایی ندارد.

وی تأکید کرد: طرح چنین مباحثی می‌تواند زمینه ایجاد دوگانگی و شکاف در جامعه را فراهم کند و دقیقاً همان چیزی است که دشمن به دنبال آن است؛ زیرا اگر انسجام ملی از بین برود و مردم مقابل یکدیگر قرار گیرند، دشمن می‌تواند از این شرایط سوءاستفاده کند.

امام جمعه گیلانغرب ادامه داد: هدف جریان‌هایی که در شرایط حساس کشور تلاش می‌کنند در محاسبات مسئولان اختلال ایجاد کنند، می‌تواند ایجاد ناامیدی و اختلاف در میان مردم و تضعیف تصمیم‌گیری در کشور باشد.

وی خاطرنشان کرد: امروز مردم، گروه‌های سیاسی و مسئولان کشور باید در دفاع از ایران متحد و همدل باشند و بهترین راه مقابله با جریان‌های اختلاف‌افکن، حفظ اتحاد، تبیین مبانی انسجام ملی و جلوگیری از شکل‌گیری دوقطبی‌های کاذب است.

حجت‌الاسلام ساداتی در بخش دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله مدنی، دومین شهید محراب، اظهار کرد: این شهید در دوران پیش از انقلاب و پس از آن برای تبیین معارف و برگزاری نماز جمعه تلاش کرد و سرانجام توسط منافقین و عوامل دشمن در محراب نماز به شهادت رسید.

وی همچنین با اشاره به سالروز جنایت صبرا و شتیلا، گفت: جنایت رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در اردوگاه‌های صبرا و شتیلا یکی از اسناد تاریخی جنایت این رژیم است و تاریخ این جنایات را فراموش نخواهد کرد.

امام جمعه گیلانغرب در پایان با تأکید بر ضرورت مقاومت و استقامت، اظهار کرد: با توکل بر خداوند، حفظ روحیه ایثار و شهادت و تداوم حمایت از جبهه مقاومت، می‌توان در برابر دشمن ایستادگی کرد و مسیر پیروزی و پیشرفت را ادامه داد.