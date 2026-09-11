به گزارش خبرنگار مهر، سید غلامرضا هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله سیداسدالله مدنی، دومین شهید محراب، اظهار کرد: ۲۰ شهریور سالروز شهادت آیت‌الله مدنی به دست منافقین کوردل در سال ۱۳۶۰ است و باید یاد و خاطره این عالم مجاهد و همچنین آیت‌الله طالقانی را گرامی داشت.

وی با اشاره به پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت افزود: این پیام حاوی نکات مهم و راهبردهایی برای دولتمردان و مسئولان کشور است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

امام جمعه موقت بوشهر با بیان اینکه تبدیل تهدیدها به فرصت و حرکت در مسیر ساخت ایران قوی و مقتدر نیازمند شناخت درست ظرفیت‌های کشور است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز در برابر قدرت‌های بزرگ ایستاده و توانمندی نیروهای مسلح کشور در عرصه‌های مختلف برای دشمنان آشکار شده است.

هاشمی با اشاره به رویارویی ایران و آمریکا اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با عزت و اقتدار در برابر اشراف اطلاعاتی، توان نظامی و قدرت دریایی آمریکا ایستادگی کرده و این واقعیت باید برای مردم به‌درستی تبیین شود.

وی ادامه داد: دشمن در برابر توانمندی نیروهای مسلح ایران به استیصال رسیده است و رفتارهای خشن و جنایتکارانه آنان، از جمله هدف قرار دادن کودکان و مجالس شادی مردم، نه نشانه قدرت بلکه بیانگر عجز و درماندگی است.

تلاش دشمن برای تضعیف انسجام اجتماعی

امام جمعه موقت بوشهر با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی گفت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرده‌اند، هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند، نباید از سوی هیچ فرد یا جریانی صورت گیرد.

هاشمی با انتقاد از طرح برخی دوگانه‌های سیاسی و اجتماعی افزود: بیان موضوعاتی همچون «جنگ یا مذاکره»، «وفاق یا تندروی» و «سازش یا جنگ‌طلبی» در شرایط کنونی کشور، جامعه را دچار دوقطبی می‌کند و نتیجه‌ای جز تضعیف روحیه عمومی ندارد.

وی تصریح کرد: در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی، جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای دشمن مواجه است، سخنانی که موجب ایجاد ناامیدی در میان مردم می‌شود، نباید مطرح شود و همه باید مراقب باشند ناخواسته در مسیر طراحی دشمن حرکت نکنند.

امام جمعه موقت بوشهر همچنین با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت مردم یمن اظهار کرد: ایستادگی مردم و نیروهای مقاومت یمن در برابر سال‌ها تحریم و حملات نظامی، نمونه‌ای از مقاومت ملت‌ها در برابر نظام سلطه است.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه‌های هرمز و باب‌المندب افزود: توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و افزایش اشراف بر تحولات منطقه، معادلات جدیدی را در منطقه رقم زده و موجب نگرانی و خشم دشمنان شده است.

هاشمی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و با اشاره به مواضع شهید آیت‌الله بهشتی در برابر آمریکا، بر ضرورت تداوم ایستادگی، حفظ وحدت ملی و تقویت روحیه مقاومت در برابر فشارهای دشمن تأکید کرد.