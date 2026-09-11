تجلیل از خبرنگاران مهر گیلان در نماز جمعه و اجتماع شبانه رشت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه با حضور معاون امور استان‌ های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه رشت، استاندار گیلان و دیگر مسئولان استانی از خادمان و دست‌اندرکاران برگزاری اجتماع شبانه رشت به پاس تلاش‌ها و خدمات آنان در برگزاری این اجتماع مردمی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

گفتنی است، در این مراسم از زهرا پرنیا، خبرنگار خبرگزاری مهر در گیلان، به پاس حضور مستمر در میدان و پوشش رویدادهای مرتبط تجلیل به عمل آمد.

همچنین از نرجس غلامپور، دیگر خبرنگار خبرگزاری مهر در گیلان، شب گذشته در اجتماع شبانه رشت قدردانی شد.