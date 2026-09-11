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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

تجلیل از خبرنگاران مهر گیلان در نماز جمعه و اجتماع شبانه رشت

تجلیل از خبرنگاران مهر گیلان در نماز جمعه و اجتماع شبانه رشت

رشت- در جریان برگزاری برنامه‌های نماز جمعه و اجتماع شبانه رشت، از زهرا پرنیا و نرجس غلامپور، خبرنگاران خبرگزاری مهر گیلان، به پاس حضور مستمر در میدان و پوشش رسانه‌ای این رویدادها تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه با حضور معاون امور استان‌ های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه رشت، استاندار گیلان و دیگر مسئولان استانی از خادمان و دست‌اندرکاران برگزاری اجتماع شبانه رشت به پاس تلاش‌ها و خدمات آنان در برگزاری این اجتماع مردمی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

گفتنی است، در این مراسم از زهرا پرنیا، خبرنگار خبرگزاری مهر در گیلان، به پاس حضور مستمر در میدان و پوشش رویدادهای مرتبط تجلیل به عمل آمد.

تجلیل از خبرنگاران مهر گیلان در نماز جمعه و اجتماع شبانه رشت

همچنین از نرجس غلامپور، دیگر خبرنگار خبرگزاری مهر در گیلان، شب گذشته در اجتماع شبانه رشت قدردانی شد.

کد مطلب 6943967

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