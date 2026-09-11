به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمد حسینی میرامینی در خطبههای این هفته نماز جمعه پیشوا با اشاره به تحولات منطقهای و تقابل جبهه مقاومت با استکبار جهانی اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی با استفاده از ظرفیتهای رسانهای، نظامی و عملیاتی خود تلاش کردند با ایجاد انشقاق و اجرای سناریوهای تکراری، جامعه را دچار فروپاشی کنند، اما آنچه در صحنه رقم خورد، بیداری و خروش ایمانی مردم بود.
وی با اشاره به مقاومت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز افزود: با وجود تفاوت گسترده در بودجههای نظامی قدرتهای غربی و ظرفیتهای مادی نیروهای مسلح ایران، فرزندان ملت در آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز ایستادگی کردند و معادلات اقتصادی و امنیتی جهان استکبار را تحت تأثیر قرار دادند.
امام جمعه پیشوا با تجلیل از حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه تصریح کرد: دشمن تصور میکرد با ترور، عملیات روانی و جنگ ترکیبی میتواند مردم را به سمت آشوب سوق دهد، اما حضور خودجوش و مستمر مردم در صحنه، این محاسبات را برهم زد.
حسینی میرامینی با هشدار نسبت به هرگونه اقدام نظامی و تحریکات دشمن گفت: ملت ایران اهل تسلیم و انفعال نیست و اگر دشمن خطوط قرمز کشور را بیازماید، در برابر هر تجاوزی با منطق مقاومت و ایستادگی برخورد خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت انسجام ملی و هوشیاری در نقد عملکرد مسئولان تأکید کرد و گفت: مطالبهگری، اصلاح اشتباهات و تذکر به مسئولان در ساختارهای اجرایی و تقنینی یک ضرورت است، اما این اقدامات باید در چارچوب اصول نظام و با پرهیز جدی از دوقطبیسازی و انشقاق انجام شود.
امام جمعه پیشوا خاطرنشان کرد: حفظ وحدت و انسجام ملی موجب میشود دشمن نتواند از مطالبات بحق مردم برای ایجاد اختلاف و ضربه زدن به کشور سوءاستفاده کند.
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