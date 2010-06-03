رژیم صهیونیستی در سراشیبی سقوط قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان صبح امروز با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به کشتی حامل کمک های انسان دوستانه به مردم مظلوم غزه آورده است: "بار دیگر انسانیت هدف گلوله مدعیان دروغین حقوق بشر قرار گرفت و در زیر چکمه‌های کفر و استعمار لگدکوب شد و ناوگان آزادی در دریای غفلت شورای به اصطلاح امنیت سازمان ملل گرفتار طوفان ظلم و جور قاتلان کرامت انسانی شد. این بار جنایات صهیونیست‌ها نه فقط قلب‌های مسلمانان بلکه قلب‌های آزادی‌خواهان، بشردوستان و منادیان عدالت در جهان را به درد آورد و موجب رسوایی این رژیم غاصب شده است. جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی غاصب علیه کمک‌رسانی به مردم مظلوم محاصره شده غزه و حمله ناجوانمردانه به جمعیت بین‌المللی دوستدار صلح را که قصد کمک‌رسانی به همنوعان خود در غزه که ماه‌ها از مواد غذایی، دارو، آب و سوخت محروم هستند دیگرجای هیچ سکوتی را باقی نگذاشت وبه شدت محکوم است.

در ادامه ضمن محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی آمده است: "رژیم صهیونیستی در سراشیبی سقوط، به نبرد با انسانیت برخاسته و برای نجات خود از منجلاب ظلم و ستمی که در حق زنان، کودکان، پیران، جوانان، صلح‌طلبان و آزادیخواهان روا کرده، دیوانه‌وار خوی ددمنشی خود را تقویت و بی‌توجه به اطراف خود و اعتراضات و التهابات آشکار و نهان، گور خود را در حافظه تاریخ می‌کاود. حمله به کاروان آزادی که حاوی غذا، دارو و امکانات اولیه برای مردم مظلوم غزه بود و کشته و اسیر کردن انسان‌های بیگناهی که برای خدمت به بشریت راهی سواحل غزه شدند، گامی بزرگ در راه محو اسرائیل جنایتکار از نقشه جهان است"

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان ضمن محکوم کردن این جنایت با اشاره به سکوت شورای امنیت سازمان ملل متحد آورده است: "به راستی چگونه می‌توان این همه ظلم را دید و سکوت کرد، چگونه می‌توان حمایت مدعیان حقوق بشر از ظالمان را دید و لب از لب نگشود و چگونه می‌توان تکه تکه شدن زنان و کودکان بی‌گناه را دید و دم برنیاورد؟مگر غیر از این است که ناوگان آزادی در منجلاب نقض قوانین حقوق بشر به گل نشسته است، پس چرا مدعیانی که فریادهای آزادیخواهیشان گوش فلک را کر کرده است حتی جرات محکوم کردن این اقدام بی‌شرمانه، ضدآزادی و ضدحقوق بشر صهیونیست‌ها را هم ندارند. آیا تروریسم غیر از آن است که با زور اسلحه به جان عده‌ای غیرمسلح بیفتند، پس چرا دولت‌هایی که به بهانه مبارزه با تروریسم به اشغال افغانستان و عراق مبادرت کردند در برابر چنین اعمالی سکوت می‌کنند. کسانی که خود از صلح دم می‌زنند حامیان سرسخت کسانی‌اند که با تمام قوای نظامی پنجه بر پیکره پاره تن اسلام انداخته‌اند و مردم بی‌دفاع را که تنها سلاحشان ایمان به خداست به شهادت رسانده و حامیان سرسخت کسانی‌اند که با تمام قوای نظامی مردم بی دفاع ومظلوم فلسطین را به خاک و خون می‌کشانند وکسانی که در سازمان ملل متحد بر صندلی خود راحت تکیه زده‌اند و با چشمانی باز به خوابی عمیق فرو رفته‌اند حتی فکر این را هم نمی‌کنند که غباری به چشمانشان یا خاری به پایشان رود و آخراینکه آیا اعراب مسلمان فکر نمی‌کنند که دیگر باید این ادعاهای دروغین قد علم کنند و به ندای مظلومان سرزمین‌های اشغالی که در راستای رسیدن به حق و حقیقت تا پای جان ایستاده‌اند،لبیک بگویندونخستین قبله مسلمانان رااززیرسلطه صهیونیست‌های غاصب خارج کنند".

در پایان این بیانیه آمده است "شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان ضمن اعلام انزجار و محکوم کردن حرکت اخیر رژیم صهیونیستی، حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم فلسطین به ویژه شهروندان غزه، اعلام و از مجامع بین‌المللی سازمان‌‌ها و نهادهای آن به ویژه شورای امنیت را به محکوم ساختن تجاوزات رژیم غاصب صهیونیست در محاصره غزه فرا می‌خواند و از همه کشورهای اسلامی و عربی و نهادهای حقوق بشر و آزادگان جهان می خواهد در برابر این ظلم و جنایت هیچگاه سکوت نکرده و پشتیبان ملت ستمدیده و مظلوم فلسطین باشند.