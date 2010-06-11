گردهمایی دو نویسنده سرشناس با سه نویسنده گمنام

علیرضا کیوانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه داستانی به اسم " ملاقات با انریکه لین" ترجمه کرده ام که شامل شش داستان از پنج نویسنده است و هم اکنون در مرحله صدور مجوز به سر می‌برد.



وی افزود: در این کتاب دو داستان از جان آپدایک و ماریو بارگاس یوسا آمده است که از نویسندگان سرشناس جهان هستند.اما در کنار آن هم داستانهایی از روبرتو بولانیو ، یی اون لی و اوم آکپان در این مجموعه به چاپ می رسد.



این مترجم در ادامه گفت: " اشکهای پدرم" عنوان داستان آپدایک است که در این کتاب آمده است." سه طرح، سه داستان" نیز نام داستان یوسا است. از روبرتو بولانیو نویسنده شیلیایی هم دو داستان در این کتاب گنجانده ام که اولی به اسم " ملاقات با انریکه لین" عنوان خود را به کل مجموعه داده است.داستان دیگر این نویسنده در همین کتاب نیز " سنسینی" نام دارد.



کیوانی نژاد درباره دیگر نویسندگان و داستانهای کتاب " ملاقات با انریکه لین" گفت: یی اون لی نویسنده ای چینی است که در این کتاب با داستان " خانه‌ای روی آتش " حضور یافته است.اوم آکپان نیز از جمله نویسندگان آفریقایی است که داستانی از او با نام " اتاق پدر و مادرم" در این مجموعه به چاپ می‌رسد.



وی با بیان اینکه" واکنش آدمها به یک اتفاق" محور این شش داستان و دلیل گردهم آمدن آنها بوده است، عنوان کرد:" ملاقات با انریکه لین" در حجم 220 صفحه توسط نشر افکار به چاپ می‌رسد.



از کیوانی نژاد اخیرا" مجموعه داستان " شبانه‌ها " اثر کازوئوایشی گورو به همت نشر چشمه روانه کتابفروشی‌ها شده است.