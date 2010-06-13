به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، حجت الاسلام حمید رسایی در جمع نخبگان گناباد افزود: 22 خرداد به تعبیری سالروز شروع جنگ نرم تحمیلی است که 8 ماه به طول انجامید و با حمایت سردمداران فتنه در دنیا از سران فتنه در ایران شکل گرفت.

وی با اشاره به تفاوتهای جنگ نرم و سخت گفت: در جنگ سخت اگر دشمن شناخته شود 80 درصد کار انجام شده است ولی در جنگ نرم شناخت دشمن کافی نیست دشمنی دشمن را هم باید شناخت.

رسایی با بیان اینکه در جنگ سخت ابزار سلاح است در حالیکه در جنگ نرم ابزار حروف، جملات، تیتر، وبلاگ و سایت است، تصریح کرد: اگر جوانان مامی خواهند افسران جوان جنگ نرم باشند باید یاد داشته باشند با اینترنت فضا سازی کنند و از ابزاری مثل بلوتوث استفاده لازم را ببرند.

وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران در 32 سال گذشته بحران های زیادی دیده است این بحرانها به دو دسته بحران درون و بحران از بیرون تقسیم می شوند.

رسایی با بیان اینکه عمدتا بحران از بیرون جنگ سخت است، افزود: اولین بحرانهای از بیرون در ایران جنگ های داخلی، قومی و قبیله ای و بعد از آن کودتاها از جمله کودتای نوژه، بمب گذاری ها و ترور شخصیت های اصلی و ارکان نظام بود که کنترل شد.

وی در مورد بحران از درون نیز گفت: در بحران از درون از خودی شکست می خوریم و فاصله حق و باطل کم می شود این بحران مربوط به جایی است که از رگ گردن به انسان نزدیکتر است و تشخیص مشکل می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه تشخیص نقاط بحران از بیرون راحت تر است در مورد بحران های از درون ایران نیز گفت: از زمان انقلاب تا کنون هر 10 سال یکبار بحران از درون داشتیم اولین بحران از درون مربوط به سال 67 است و این درحالی است که در سال 57 انقلاب پیروز شده و نظام رشد کرده و بحران های از بیرون نمی توانستند کارساز باشند و باید یک بحران از درون اتفاق بیفتد.



حجت الاسلام رسایی با اشاره به بحران از درون دوم در ایران گفت: دومین بحران از درون درنظام جمهوری اسلامی ایران درسال 77 اتفاق افتاد دراین سال واژه ای به نام اصلاح طلبی شکل گرفت و در مقابل آن اصولگرایی روی کار آمد و باز دو راهی ایجاد شد.

وی تصریح کرد: امام(ره) ولایت فقیه را شعبه ای از ولایت اهل بیت دانستند و این در حالی بود که حاکمیت دوگانه انتخابی و انتصابی را دوم خردادی ها تبلیغ می کردند.



وی خاطرنشان کرد: علت اینکه عده ای بعد از رحلت امام (ره) فقط دم از امام و خط امام می زنند و از ولایت فقیه چیزی نمی گویند این در حالی است که در صورت گمراهی افراد تنها این ولایت فقیه است که هشدار می دهد.



حجت الاسلام رسایی تصریح کرد: در بحران از درون دوم، کسانی مقابل ولایت قرار گرفتند که 10 سال پیش در خط امام(ره) بودند ولی این بحران هم گذشت و کنترل شد.



وی ادامه داد: در سال 87 سومین جریان بحران از درون شکل گرفت جبهه ای درست شد که در ابتدا سعی شد احمدی نژاد اصلا وارد نشود و پیشنهاد دولت وحدت ملی را دادند.



وی با بیان اینکه کسی که به مردم و مشکلات آنها رسیدگی کند در مشارکت حداکثری برنده میدان است، افزود: در این بحران از درون یک جریان ولایت و جریان دیگر مقابل ولایت بود.



وی تصریح کرد: در بحران اول تصمیم گیری راحت تر، در بحران دوم مشکلتر و در بحران سوم سخت تر و ریزش خواص بیشتر شد.



رسایی افزود: بحران سوم هم گذشت و جنگ نرم تحمیلی پرونده اش بسته شد به طوریکه در 22 خرداد تجمع این افراد به 100 نفر هم نرسید.



وی خاطرنشان کرد: بحران چهارم از سه تای قبلی سخت تر و تحلیل آن دشوارتر و جنس آن از نوع بحران ایدئولوژیک خواهد بود که با درایت رهبری آن نیز به پایان رسیده است.

رسایی همچنین در جمع مردم گناباد با بیان اینکه سیاست از دیانت جدا نیست، افزود: از 12 امام معصوم ما 11 تای آنها توسط کسانی شهید شدند که شهادتین را به لب داشتند، نماز می خواندند و روزه می گرفتند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به غیبت امام زمان(عج) گفت: در غیبت صغری امام وقتی غایب شد نائب تعیین کردند که با ایشان درارتباط بودند ولی برای غیبت کبری فرد تعیین نکردند شرایط تعیین کردند.

رسایی با اشاره به شرایط ولی فقیه در عصر غیبت امام عصر گفت: در دوران غیبت کبری باید به کسی مراجعه کرد که 5 شرط اصلی یعنی تقوا، اجتهاد، عدم تمایل به دنیا، شجاعت و قدرت مدیریت را داشته باشد و هر کدام از این شرایط یک راه نفوذ را می بندد.

وی با بیان اینکه جریان سلطه برای هریک از حکومتها برنامه دارد، افزود: کشور پاکستان هم جمهوری اسلامی است ولی مسئله بحث جمهوری اسلامی ایران نیست مسئله ولی فقیه است که از هیچ راهی نمی توانند در ایشان نفوذ کنند.

رسایی تصریح کرد: غیبت صغری انجام شد تا مردم برای غیبت کبری آماده شوند و دوره ظهور صغری باید داشته باشیم تا آماده دوره ظهور کبری شویم و در این مدت مردم باید ولایت پذیری را تمرین کنند.

وی در مورد فلسطین نیز گفت: در 50 سال پیش کشورهای عربی که جمعیتشان کم نیست و به حدود 500 میلیون نفر می رسد تنها توانستند شش ماه مقاومت کنند ولی امروز تحت رهنمودهای امام (ره) جریانی در لبنان شکل می گیرد که موفق می شوند در یک جنگ 30 روزه صهیونیستها را وادار به عقب نشینی کنند.

رسایی با بیان اینکه 30 سال است که دنیا تحت آموزش ملت ایران قرار گرفته و اسطوره سازی می کند، افزود: در ادامه مسیر شاید دچار بحرانهای سیاسی، اقتصادی و ... شویم و کسانی در مقابل ولایت قرار خواهند گرفت که امروز در خط ولایت با تردید حضور دارند.

رسایی تصریح کرد: بعد از 21 سال از رحلت امام (ره) دو میلیون جمعیت به حرم امام (ره) می آیند چون امام(ره) بین انقلاب و خانواده، انقلاب را انتخاب کرد و این در حالی است که یکی از شخصیتهای سیاسی بعد از گذشت 32 سال از انقلاب در راهپیمایی 22 بهمن با 8 حلقه حفاظتی همراهی می شود.