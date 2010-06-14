مصوبه مجلس نقل و انتقال خودرو را زمانبر می کند

یک منبع آگاه پارلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روز یکشنبه نمایندگان کمیسیون قضائی مجلس ماده 30 لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی را تغییر داده و شرایط سخت تری را برای نقل و انتقال خودرو در نظر گرفتند.

وی اظهار داشت: با این مصوبه نقل و انتقال خودرو که پیش از این یکروز انجام می شد اکنون چند ماه زمان خواهد برد و مالکان خودرو مجبورند تا 6 مرحله را برای نقل و انتقال خودرو طی کنند.

این منبع آگاه افزود: این مصوبه موجب افزایش رفت و آمد و ایجاد مراحل اضافی در نقل و انتقال خودرو می شود و این برخلاف اراده خدمات بهتر به مردم است.

وی گفت: پیش از این رئیس مجلس به نمایندگان کمیسیون قضائی توصیه کرده بود تا ماده 30 رسیدگی به تخلفات رانندگی را با نظر نیروی انتظامی به تصویب برساند.

ماده 30 لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی قبل از اصلاح دیروز این گونه بود که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شد و دارندگان وسایل نقلیه مکلف بودند از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی پلیس برای برسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند در غیر این صورت پلاک غیر مجاز است.

در تبصره بند 30 آمده است: واگذاری وسایل نقلیه به صورت مبایعه نامه و قولنامه ممنوع بوده و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند تصویر وکالتنامه فروش خودرو را برای اداره راهنمایی محل ارسال کنند و با متخلف طبق این ماده رفتار می شود.