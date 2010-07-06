الله یارخان؛ صدراعظم فتحعلی شاه

تاریخ تولد او مشخص نیست . پدر وی محمدخان از سرکردگان ایل قاجار بود که در زمان جنبشهای سلطنت خواهی قاجاریان بسیاری از بزرگان او را برای پادشاهی شایسته تر از آقامحمدخان می دانستند اما وی به سود آقا محمدخان کنار رفت و از سران ایل و بزرگان استراباد و مازندران برای بنیانگذاری سلطنت قاجار قول مساعد گرفت .

و چون در غیاب آقا محمدخان حکومت تهران را برعهده داشت او را بیگلربیگی نامیدند و بازماندگان وی نیز به سبب گذشتی که او در حق آقا محمدخان کرده بود نام خانوادگی "تاج بخش" برخود نهادند .

محمدخان بیگلربیگی پس از کشته شدن آقامحمدخان وفاداری خود را به فتحعلی شاه حفظ کرد و شاه نیز دختر خود جاچیه مریم را به عقد رستم خان پسر محمدخان بیگلربیگی در آورد . اما رستم خان پس از هفت ماه درگذشت .

فتحعلی شاه 1240 قمری صدراعظم عبدالله خان امین الدوله را عزل کرد و الله یارخان را که سمت خوانسالاری داشت به صدارت برگزید و به او لقب آصف الدوله داد .

وی سه سال مقام صدارت عظمی را برعهده داشت ولی به اتهام قصور در امور جنگهای ایران و روس برکنار شد . فتحعلی شاه پس از رسیدگی به کار وی دستور داد در اراک در ملأ عام پای او را چوب بزنند .

... محمدشاه الله یار خان را به مکه فرستاد و در بازگشت دستور داد در عتبات عالیات بماند و هرگز اجازه بازگشت به وی داده نشد.