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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۴

فعالیت بیش از هزار و ۳۰۰ بهورز در مناطق روستایی و عشایری فارس

فعالیت بیش از هزار و ۳۰۰ بهورز در مناطق روستایی و عشایری فارس

شیراز- مدیر توسعه شبکه و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از فعالیت هزار و ۳۱۵ بهورز در خانه‌های بهداشت روستایی و عشایری زیرپوشش این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا گودرزی به مناسبت فرارسیدن ۱۲ شهریور، روز بهورز، ضمن تبریک این روز به تلاشگران عرصه سلامت، نقش بهورزان را در توسعه خدمات بهداشتی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت مهم ارزیابی کرد.

وی با اشاره به پیشینه شکل‌گیری نظام بهورزی در کشور گفت: توسعه خانه‌های بهداشت و نظام بهداشتی اولیه با هدف خدمت‌رسانی بیشتر به جمعیت روستایی، از سال ۱۳۶۳ به صورت نوین شکل گرفت.

مدیر توسعه شبکه و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در حال حاضر ۹۲۱ خانه بهداشت روستایی و ۲۹ خانه بهداشت عشایری زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز فعال است و بهورزان در این مراکز به جمعیت روستایی و عشایری خدمات بهداشتی ارائه می‌کنند.

گودرزی ادامه داد: از مجموع هزار و ۳۱۵ بهورز شاغل، ۹۳۷ نفر زن و ۳۷۸ نفر مرد هستند و در کنار آنان، ۲۶ بهورز عشایری نیز در مناطق عشایری فعالیت دارند.

وی با اشاره به برنامه توسعه نیروی انسانی در حوزه بهورزی گفت: ۵۲ فراگیر کارآموز بهورزی از طریق آزمون استخدامی جذب شده‌اند که پس از گذراندن دوره‌های آموزشی در مراکز آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان نظام سلامت، به جمع بهورزان شاغل زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزوده می‌شوند.

مدیر توسعه شبکه و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین از پیگیری جذب نیروهای جدید خبر داد و افزود: برای ۲۴۶ ردیف مصوب بهورزی در سال ۱۴۰۵، پیگیری‌های لازم در حال انجام است و امیدواریم زمینه برگزاری آزمون استخدامی و جذب این نیروها فراهم شود.

گودرزی با اشاره به نقش آموزش در تربیت نیروهای حوزه بهداشت اظهار کرد: ۵۲ نفر از همکاران باسابقه و خبره با عنوان مربی بهورزی در ۹ مرکز آموزش بهورزی استان، مسئولیت آموزش و تربیت بهورزان را بر عهده دارند.

وی درباره ارتقای سطح تحصیلات بهورزان نیز گفت: بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بهورزان شاغل دارای مدرک دیپلم، پس از قبولی در آزمون ورودی و گذراندن دوره‌های آموزشی، امکان دریافت مدرک تحصیلی کاردانی را دارند.

مدیر توسعه شبکه و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در حال حاضر ۷۶ نفر از بهورزان شاغل در دوره‌های کاردانی به صورت غیرحضوری مشغول به تحصیل هستند.

وی در پایان با تبریک روز بهورز از تلاش‌های بهورزان در مناطق روستایی و عشایری قدردانی کرد و گفت: خدمات صادقانه و تلاش مستمر این گروه از کارکنان نظام سلامت، نقش ارزشمندی در ارتقای شاخص‌های سلامت و توسعه عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی دارد.

کد مطلب 6936669

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