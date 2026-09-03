فعالیت بیش از هزار و ۳۰۰ بهورز در مناطق روستایی و عشایری فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا گودرزی به مناسبت فرارسیدن ۱۲ شهریور، روز بهورز، ضمن تبریک این روز به تلاشگران عرصه سلامت، نقش بهورزان را در توسعه خدمات بهداشتی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت مهم ارزیابی کرد.
وی با اشاره به پیشینه شکلگیری نظام بهورزی در کشور گفت: توسعه خانههای بهداشت و نظام بهداشتی اولیه با هدف خدمترسانی بیشتر به جمعیت روستایی، از سال ۱۳۶۳ به صورت نوین شکل گرفت.
مدیر توسعه شبکه و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در حال حاضر ۹۲۱ خانه بهداشت روستایی و ۲۹ خانه بهداشت عشایری زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز فعال است و بهورزان در این مراکز به جمعیت روستایی و عشایری خدمات بهداشتی ارائه میکنند.
گودرزی ادامه داد: از مجموع هزار و ۳۱۵ بهورز شاغل، ۹۳۷ نفر زن و ۳۷۸ نفر مرد هستند و در کنار آنان، ۲۶ بهورز عشایری نیز در مناطق عشایری فعالیت دارند.
وی با اشاره به برنامه توسعه نیروی انسانی در حوزه بهورزی گفت: ۵۲ فراگیر کارآموز بهورزی از طریق آزمون استخدامی جذب شدهاند که پس از گذراندن دورههای آموزشی در مراکز آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان نظام سلامت، به جمع بهورزان شاغل زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزوده میشوند.
مدیر توسعه شبکه و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین از پیگیری جذب نیروهای جدید خبر داد و افزود: برای ۲۴۶ ردیف مصوب بهورزی در سال ۱۴۰۵، پیگیریهای لازم در حال انجام است و امیدواریم زمینه برگزاری آزمون استخدامی و جذب این نیروها فراهم شود.
گودرزی با اشاره به نقش آموزش در تربیت نیروهای حوزه بهداشت اظهار کرد: ۵۲ نفر از همکاران باسابقه و خبره با عنوان مربی بهورزی در ۹ مرکز آموزش بهورزی استان، مسئولیت آموزش و تربیت بهورزان را بر عهده دارند.
وی درباره ارتقای سطح تحصیلات بهورزان نیز گفت: بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بهورزان شاغل دارای مدرک دیپلم، پس از قبولی در آزمون ورودی و گذراندن دورههای آموزشی، امکان دریافت مدرک تحصیلی کاردانی را دارند.
مدیر توسعه شبکه و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در حال حاضر ۷۶ نفر از بهورزان شاغل در دورههای کاردانی به صورت غیرحضوری مشغول به تحصیل هستند.
وی در پایان با تبریک روز بهورز از تلاشهای بهورزان در مناطق روستایی و عشایری قدردانی کرد و گفت: خدمات صادقانه و تلاش مستمر این گروه از کارکنان نظام سلامت، نقش ارزشمندی در ارتقای شاخصهای سلامت و توسعه عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی دارد.
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