عزیزی: سارق گوشی از داخل خودرو در شیروان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ سیدسعید عزیزی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران تجسس کلانتری ۱۱ امام علی(ع) قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند، متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی ادامه داد: متهم در تحقیقات پلیسی به سرقت محتویات داخل خودرو شامل گوشی تلفن همراه اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.