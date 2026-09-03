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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۶

عزیزی: سارق گوشی از داخل خودرو در شیروان دستگیر شد

عزیزی: سارق گوشی از داخل خودرو در شیروان دستگیر شد

شیروان- فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از شناسایی و دستگیری سارق محتویات داخل خودرو و اعتراف وی به سرقت گوشی تلفن همراه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ سیدسعید عزیزی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران تجسس کلانتری ۱۱ امام علی(ع) قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند، متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی ادامه داد: متهم در تحقیقات پلیسی به سرقت محتویات داخل خودرو شامل گوشی تلفن همراه اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

کد مطلب 6936667

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