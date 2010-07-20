به گزارش خبرگزاری مهر، سپیده جدیری بنیانگذار و دبیر جایزه "خورشید"، داوران سومین دوره این جایزه را که همگی از میان زنان شاعر، پژوهشگر و منتقد انتخاب شده‌اند، به این شرح معرفی کرد: بنفشه حجازی شاعر، نویسنده و پژوهشگر؛ آزیتا قهرمان شاعر، نویسنده و مترجم؛ مهری جعفری شاعر و منتقد ادبی ؛ بهاره رضایی شاعر و منتقد ادبی و روجا چمنکار شاعر و برنده دومین دوره جایزه شعر زنان ایران "خورشید".

جدیری یادآور شد: امسال نیز مانند سال گذشته این قاعده را رعایت کرده‌ایم که برنده دوره قبل به عنوان یکی از داوران این دوره معرفی شود.

حامیان مالی سومین دوره جایزه خورشید نیز عبارتند از دکتر فریده فرهادی رئیس بیمارستان الغدیر تهران و دکتر فاطمه حق‌بین جراح و متخصص بیماری‌های چشم.

دبیر جایزه "خورشید" گفت: از امسال تمام کتابهای شعر زنان ایرانی اعم از انتشار یافته و انتشار نیافته حق حضور و شرکت در جایزه شعر زنان ایران" خورشید" را خواهند داشت.

تمام زنان شاعری که تاریخ چاپ اول مجموعه شعر آنها در صفحه شناسنامه کتاب، سال 1388 باشد یا سند اعلام وصول آن در سال 1388 صادر شده باشد، می‌توانند تا پایان شهریور ماه 1389 با ارسال پنج نسخه از کتاب خود به نشانی تهران، صندوق پستی 411/13955 در این رقابت شرکت کنند.

طبق این فراخوان کتابهای شرکت‌کننده باید هر کدام سروده فقط یک شاعر باشد. مجموعه شعر از چند شاعر در یک مجلد و همچنین مجموعه‌های ترکیبی شعر و داستان، یا ترجمه سروده‌های شاعران غیر ایرانی به فارسی در رقابت شرکت داده نخواهد شد.

همچنین زنان شاعری که قصد دارند با کتاب شعر منتشرنشده‌شان در این رقابت حضور یابند، می‌توانند فایل وُرد یا پی‌دی‌اف کتاب خود را که تعداد صفحات آن دست‌کم باید به چهل صفحه A4 برسد، تا پیش از پایان مهلت ذکر شده به آدرس sepideh.jodeyri@gmail.com ارسال کنند.

جایزه "خورشید" شامل تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی دی ماه هر سال (به مناسبت تولد فروغ فرخزاد در این ماه) در مراسمی به بهترین کتاب شعر منتشر شده زنان ایران در سال قبل اهدا می‌شود.