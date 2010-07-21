سایپا را کارکنان سایپا خریدند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در بیستمین روز رقابت برای خرید بلوک 18 درصدی سایپا، هر سهم این بلوک با قیمت 8460 ریال خریداری شد.

امروز برای بیستمین روز کاری، دو متقاضی تصاحب بلوک 18 درصدی سایپا رقابت خود را دنبال کردند تا در نهایت با رسیدن قیمت هر سهم این بلوک به 8460 ریال، این تعداد از سهام خریداری شد.

این بلوک توسط کارگزاری عمران فارس برای کارکنان سایپا خریداری شده است. قیمت هر سهم بلوک سایپا نسبت به روز نخست عرضه افزایشی 5280 ریالی را تجربه کرد.

سازمان خصوصی سازمان به وکالت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 18 درصد (یک میلیارد و 872 میلیون سهم) از سهام سایپا را در روز اول تیرماه به صورت یکجا و نقد و اقساط ( 30 درصد نقد و 70 درصد اقساط) از طریق بورس تهران عرضه کرد.

غلامرضا حیدری کردزنگنه مدیرعامل سازمان خصوصی سازی نیز امروز در اظهاراتی درباره بلوک 20 درصدی سهام سایپا گفت: من از این قضیه راضی نیستم که شرکتی را با قیمت پایه 311 تومان در بورس معرفی کنیم و به علت حضور برخی ها سهام به شکل غیر واقعی افزایش یابد، این در حالی است که اعتقاد داریم که تحت تاثیر جو قیمت گذاری نکنیم.