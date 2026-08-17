به گزارش خبرنگار مهر، شمشیربازی ایران تنها در اسلحه سابر نماینده اعزامی به بازی های آسیایی ۲۰۲۶ خواهد داشت.

بر این اساس علی پاکدامن، محمد فتوحی، طاها کارگرپور و نیما زاهدی ترکیب ۴ نفره تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر مردان را در بازی های آسیایی تشکیل می دهند.

محمد رهبری مربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این خبر گفت که ۲ نفر از ترکیب چهار نفره اعزامی ناگویا در بخش انفرادی حاضر خواهند بود.

به گفته وی، حضور علی پاکدامن در دیدارهای انفرادی قطعی است. نفر دوم هم از میان محمد فتوحی و طاها کارگرپور انتخاب می شود.