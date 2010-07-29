آب مصرفی مردم روستاهای آسارا کیفیت مطلوب ندارد

جواد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: آبی که در اختیار بسیاری از روستاهای کرج قرار می گیرد از کیفیت مناسب برخوردار نیست که در نتیجه این امر ممکن است مشکلاتی ایجاد شود.

وی ادامه داد: در آسارا چشمه های فراوانی داریم که می توانیم از آنها در جهت تولید آب معدنی طبیعی استفاده کنیم که این محصول را علاوه بر فروش در اختیار روستاییان بخش آسارا نیز قرار دهیم.

نوری گفت: به دلیل عدم صدور مجوز برای بهره برداری در این زمینه، روستاییان مجبور هستند آبی را مصرف کنند که کیفیت کافی ندارد.

آب سد در مقایسه با چشمه ها کیفیت کافی را ندارد

این مسئول عنوان کرد: آبی که از سد کرج می آید در مقایسه با چشمه های موجود در آسارا از کیفیت پایین تری برخوردار است درحالی که فعلا مجبور هستیم از آب سد استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: در آسارا روستاهایی فراوانی داریم که بسیاری از آنها چشمه های خوب دارند اما به دلیل عدم همکاری از سوی دستگاه های ذیربط نتوانسته ایم از آنها به شکل مطلوب بهره برداری کنیم و آب معدنی طبیعی و تازه را به دست مصرف کنندگان برسانیم.

بسیاری از لوله های آب موجود در آسارا اکسیده شده اند

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین بسیاری از لوله های آب موجود در روستاها اکسیده شده اند و وقتی آب وارد آنها می شد از کیفت آن کاسته می شود درحالیکه اهالی آسارا مجبور هستند از آب داخل این لوله ها استفاده کنند.

نوری اضافه کرد: به این ترتیب، آبی که به دست مصرف کنندگان می رسد از کیفیت پایینی برخوردار است این درحالیکه که چشمه ها بدون استفاده باقی مانده اند و آب معدنی تولیدشده با کمک آنها را نمی توانیم به دست مصرف کنندگان برسانیم.

نوری گفت: بیش از ده سال است که برای گرفتن مجوز تولید آب معدنی در آسارا درخواست داده ایم اما همچنان این امر بدون نتیجه مانده است و منتظر جواب هستیم.

این مسئول افزود: مسئولان زیادی در این خصوص تلاش کرده اند اما متاسفانه به دلیل عدم همکاری وزارت نیرو تلاشهای آنها به نتیجه مورد نظر نرسیده که این امر بسیار نامطلوب است.

وی خاطرنشان کرد: از وزارتخانه یادشده انتظار داریم وجود پتانسیل تولید آب معدنی کاملا طبیعی در آسارا را جدی بگیرد و باور داشته باشد که امکان تولید این محصول به صورت کاملا بهداشتی در این بخش وجود دارد.

نوری اضافه کرد: بخش آسارای کرج پتانسیل ایجاد و گسترش صنعت آب معدنی را دارد که تحقق این پتانسیل، بازدهی اقتصادی زیادی را به همراه دارد.