کارت آزمون غربالگری هجدهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون غربالگری (مرحله اول انفرادی) هجدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی پنجشنبه ۵ شهریور برگزار می شود.

آزمون غربالگری هجدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در حیطه های استدلال بالینی، آموزش پزشکی، مدیریت نظام سلامت، همگرایی در علوم پایه و هنر رسانه در نوبت صبح و در حیطه های اخلاق پزشکی و کارآفرینی در نوبت عصر برگزار خواهد شد.

شروع آزمون برای نوبت صبح ساعت ۹ و برای نوبت عصر ساعت ۱۵ خواهد بود. لازم است داوطلبان یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل درج شده بر روی کارت شرکت در جلسه، حضور یابند.

آدرس حوزه های امتحانی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی درج شده است و داوطلبان می توانند از امروز دوشنبه ۲ شهریور با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.

تذکر: ورود داوطلبان به جلسه آزمون، بدون کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر اکیداً ممنوع است.

براساس اعلام دبیرخانه هجدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی، نحوه پذیرش شرکت‌کنندگان در آزمون مرحله اول انفرادی هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ مشخص شده است.

براین اساس با توجه به اینکه تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در این دوره نسبت به دوره‌های گذشته افزایش قابل‌توجهی نداشته است، ملاک پذیرش شرکت‌کنندگان در مرحله اول انفرادی همانند سال‌های گذشته خواهد بود.

کسب حداقل نمره ۵۰ درصد برای پذیرش در مرحله اول منتفی بوده و همچنین سهمیه‌ای برای کلان‌مناطق آمایشی در نظر گرفته نخواهد شد بنابراین، ۹۰ نفر اول بر اساس نتایج آزمون مرحله اول انفرادی، به مرحله گروهی و مرحله دوم انفرادی راه خواهند یافت.