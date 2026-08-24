به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی با بیان اینکه مباحث پدافندی در زمره امور ارجح بر فعالیتهای اقتصادی قرار دارند، خواستار حمایت بیشتر ستاد مرکزی سازمان پدافند غیرعامل برای تسهیل در خدماترسانی حوزه پدافند غیرعامل در بندر شهید رجایی شد.
وی بیان کرد: با توجه به حساسیت و اهمیت راهبردی مناطق بندری، پیگیری مباحث پدافند غیرعامل نه تنها یک ضرورت، بلکه اولویتی اجتنابناپذیر است که با جدیت دنبال میشود.
وی با بیان اینکه شرح مفصلی از چالشها و الزامات پدافندی در نشست و بازدید میدانی امروز مطرح و مقرر شد در مکاتبات رسمی نیز به صورت دقیق منعکس شود، افزود: هدف اصلی ما از طرح این مباحث در سطح کلان، سرعتبخشی در فرآیندهای اجرایی و بهرهبرداری بهینه از سیاستهای ابلاغی است.
سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، اجرای دقیق و سریع این سیاستها را مستلزم همراهی و حمایتهای همهجانبه سازمانهای مرتبط در راستای سرعت بخشی و تسریع در روند خرید تجهیزات مربوطه دانست تا بتوان زیرساختهای لازم را برای مقابله با تهدیدات احتمالی تقویت کرد از طرفی انتظار داریم با تعامل و مساعدت بیشتر از سوی ستاد، فرآیندهای قانونی و شرایط اولیه برای اجرای طرحهای پدافندی تسهیل شود.
محمدحسینی تختی با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه تحت مدیریت خود برای تحقق اهداف پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: در مجموعه بندر شهید رجایی به عنوان یک بندر حساس و حیاتی، هیچ مانعی در مسیر اجرای سیاستهای کلان پدافندی وجود ندارد و نگاه ما همواره مبتنی بر توسعه زیرساختها با رعایت استانداردهای پدافند غیرعامل بوده است.
وی ابراز امیدواری کرد؛ با تداوم همکاریهای بینبخشی و نگاه حمایتی مرکز به مناطق حساس بندری، شاهد روند صحیحتر و اجرای مطلوبتر سیاستهای پدافندی در راستای ارتقای امنیت و تداوم فعالیتهای اقتصادی باشیم.
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