حکم تخریب 40 بنای غیرمجاز در اراضی گنبد کاووس صادر شد

احمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: 10 مورد از این احکام سال گذشته و هفت مورد نیز در سال جاری اجرا شد و بقیه نیز در روزهای آینده اجرا می شود.

وی با اشاره به تخریب هفت بنای احداثی غیرمجاز در روزهای گذشته در اراضی این شهرستان گفت: حدود سه هزار متر مربع از اراضی زراعی گنبد کاووس در محدوه دهستان " آق آباد" که صاحبان آن خارج از ضوابط و مقررات امور اراضی اقدام به ساخت و ساز کرده بودند، به حالت اولیه برگشت.

وی اظهار داشت: تخریب این بنای احداثی غیرمجاز در اراضی زراعی براساس حکم قضایی صورت گرفته است و صاحبان آن بنا بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به ساخت وساز کرده اند.

وی با بیان اینکه با هرگونه ساخت و ساز در اراضی زراعی باید با مجوز امور اراضی مدیرات جهادکشاوری صورت گیرد، افزود: تخریب اراضی بویژه اراضی مرغوب کشاورزی و تبدیل آن به بناهای تجاری و خدماتی ممنوع است مگر آنکه مجوزهای لازم اخذ شود.

قاضی با تاکید بر تخریب بناهای غیرقانوی در اراضی زراعی و باغی این شهرستان از همه کشاورزان خواست تا قبل از هر گونه ساخت و ساز در اراضی زراعی و باغی مراتب را با امور اراضی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان همانگ کنند.

گنبد کاووس 170 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی دارد.

