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۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۳۳

حکم تخریب 40 بنای غیرمجاز در اراضی گنبد کاووس صادر شد

حکم تخریب 40 بنای غیرمجاز در اراضی گنبد کاووس صادر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر جهادکشاورزی گنبد کاووس از صدور حکم تخریب 40 بنای احداثی غیرمجاز در اراضی زراعی این شهرستان از سوی مراجع قضایی خبر داد.

احمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: 10 مورد از این احکام سال گذشته و هفت مورد نیز در سال جاری اجرا شد و بقیه نیز در روزهای آینده اجرا می شود.

وی با اشاره به تخریب هفت بنای احداثی غیرمجاز در روزهای گذشته در اراضی این شهرستان گفت: حدود سه هزار متر مربع از اراضی زراعی گنبد کاووس در محدوه دهستان " آق آباد" که صاحبان آن خارج از ضوابط و مقررات امور اراضی اقدام به ساخت و ساز کرده بودند، به حالت اولیه برگشت.
 
وی اظهار داشت: تخریب این بنای احداثی غیرمجاز در اراضی زراعی براساس حکم قضایی صورت گرفته است و صاحبان آن بنا بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به ساخت وساز کرده اند.
 
وی با بیان اینکه با هرگونه ساخت و ساز در اراضی زراعی باید با مجوز امور اراضی مدیرات جهادکشاوری صورت گیرد، افزود: تخریب اراضی بویژه اراضی مرغوب کشاورزی و تبدیل آن به بناهای تجاری و خدماتی ممنوع است مگر آنکه مجوزهای لازم اخذ شود.
 
قاضی با تاکید بر تخریب بناهای غیرقانوی در اراضی زراعی و باغی این شهرستان از همه کشاورزان خواست تا قبل از هر گونه ساخت و ساز در اراضی زراعی و باغی مراتب را با امور اراضی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان همانگ کنند.
 
گنبد کاووس 170 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی دارد.
 
کد مطلب 1122832

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