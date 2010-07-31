به گزارش خبرنگار مهر، روشن شدن وضعیت نمایش "سنتوری"، نشست خانه سینما درباره امنیت شغلی، مشکلات طرح اذان تا اذان، مراسم درگذشت سیف الله داد و... از اخبار مهم هفته اول تیر ماه است.

- کامران شیردل، رخشان بنی اعتماد، تورج اصلانی، مهدی نادری، بایرام فضلی، مهناز محمدی و رخساره قائم مقامی برای سازمان ملل فیلم کوتاه می سازند. امسال این سینماگران ایرانی با موضوعاتی چون بهداشت مادران، پایداری محیط زیست،ایدز، برابری آموزشی، همیاریهای جمعی و... دست به ساخت فیلم‌های یک دقیقه ای زده اند.

نمایی از فیلم "روایت"

این هشت فیلم کوتاه در یک بسته در ماه سپتامبر در نیویورک مقر سازمان ملل به نمایش در می‌آید و پس از آن نیز در شبکه های مختلف جهان پخش خواهد شد. این فیلم ها هم اکنون در مراحل ساخت قرار دارند. البته کامران شیردل دو فیلم در این گروه را آماده می کند.

-شهاب حسینی قرار است در دو فیلم "خانه پدری" به کارگردانی کیانوش عیاری و جدایی "نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی به ایفای نقش بپردازد. او هم‌اکنون مشغول بازی در" روایت" نیکی کریمی است

-- کمپین گردهمایی اعضای جامع اصناف سینمایی برای امنیت شغلی و رفاه اجتماعی 18 مرداد ماه برگزار می شود. این خبری بود که امین تارخ سخنگوی خانه سینما در نشست مطبوعاتی اعلام کرد. وی در ادامه عنوان کرد، در شرایط فعلی ما دچار کسری بودجه هستیم و حتی پرداخت حقوق کارمندان نیز عملی نیست.

تارخ در ادامه تاکید کرد، برای بودجه خانه سینما حدود 310 میلیون تومان از سال گذشته از معاونت سینمایی طلب داریم. امسال نیز طبق بودجه تعیین شده حدود 800 میلیون باید پرداخت شود که فقط 100 میلیون آن واریز شده است. در همین راستا با توجه به شرایط موجود، خانه سینما از تمامی صنوف دعوت کرده تا بر اساس توان خود کمک کنند.

- خبر صدور مجوز "سنتوری" داریوش مهرجویی برای ارائه در شبکه نمایش خانگی بعداز مدتها اعلام شد. البته پس از آن نیز خبر نمایش این فیلم به صورت تک سانس در سینماهای آزادی و پردیس ملت منتشر شد که البته محقق نشد . اما گویا این خبر دوم که باعث تعجب کارگردان نیز شده بود بعداز مدتی توسط اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد تکذیب شد. علاقمندان به سینمای مهرجویی ،این‌بار می توانند به صورت قانونی از شبکه نمایش خانگی تهیه کنند.

- نورالیدن زرین‌کلک 16 مرداد ماه برای حضور در دوسالانه انیمیشن هیروشیما و مراسم پنجاهمین سالگرد آسیفای جهانی به ژاپن سفر می‌کند. وی در این ارتباط عنوان کرده، در این سفر، سهم کشور ایران را ادا می‌کنیم که در قالب نمایش فیلم و سخنرانی انجام می‌شود.

- فیلم "روایت" به کارگردانی نیکی کریمی کلید خورد. این فیلم مانند ساخته‌های قبلی این فیلمساز، اثری اجتماعی است که نیکی کریمی نگارش فیلمنامه آن را برعهده داشته است. در این فیلم زوج مستندسازی درگیر مشکلات سوژه فیلم خود می‌شوند و تا پایان راه او را همراهی می‌کنند. در این فیلم شهاب حسینی، اشکان خطیبی، هستی مهدی فر و ...بازی می کنند.

- خسرو سینایی مستند سینمایی "بازار ایرانی" را می سازد. هدف از تولید این فیلم، به تصویرکشیدن نقش و جایگاه بازار به عنوان نمونه شاخصی از میراث ارزشمند تمدن ایرانی- اسلامی و یک نهاد فعال، مقتدر و تأثیرگذار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از گذشته‌های دور تا دوره معاصر است. این فیلمساز سینمای ایران مدتی است که در سینمای بلند داستانی فعالیت نمی کند.

- سجادپور با نمایش فیلم های خاطره انگیز سه دهه سینمای ایران در طرح "اذان تا اذان" مخالفت کرد. وی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت، هنوز درباره اکران فیلمهای قدیمی و خاطره‌انگیز در شبهای ماه رمضان و در قالب طرح "اذان تا اذان" تصمیم نگرفته‌ایم. فکر می‌کنم با توجه به کمبود سالن و ظرفیت نمایشی محدودی که سینمای ایران دارد نمایش فیلمهای قدیمی اجحاف به فیلمهای جدید و در نوبت اکران است.

وی در این ارتباط خاطر نشان می کند، هنوز در شورای اکران در حال گفتگو و بحث درباره اجرای این طرح هستیم و نظر نهایی را به زودی اعمال می‌کنیم. اما شاید منصفانه‌تر باشد از این ظرفیت که به وجود می‌آید به نفع فیلمهای جدید استفاده کنیم، اختصاص سالنی از مجموعه‌های چند سالنه به نمایش فیلمهای خاطره‌انگیز کم کردن ظرفیت نمایشی برای فیلمهای تازه است.

- اولین سالگرد درگذشت سیف الله داد برگزار شد. این مراسم هفتم مرداد ماه با حضور بهمن فرمان‌آرا، ابوالحسن داودی، منوچهر محمدی، علیرضا رئیسیان، سید محمد بهشتی، عزیزالله حمیدنژاد، علیرضا شجاع نوری، عبدالله اسفندیاری، محمدحسین حقیقی، دکتر خسرونشان رئیس سابق اداره کل تئاتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حبیب ‌الهیاری، رضا رستگار، محمدعلی حسین‌نژاد، دکتر سیدصفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت خاتمی، ایرج تقی‌پور، سید ضیا هاشمی، محمدحسین فرح‌بخش ،علی روئین تن، سیداحمد میرعلایی و محمدرضا جعفری‌جلوه و.. برگزار شد.

- 52 فیلم به چهاردهمین جشن سینمای ایران راه یافتند. هیئت انتخاب مرکب از محمدرضا مقدسیان، مهرداد زاهدیان، سیدحسین حقگو، محمد رسول‌اف، امید روحانی، حمید دهقانپور و خانم دیکرانوحی هواکیمیان است که پس از بررسی 580 اثر متقاضی بخش مسابقه سینمای مستند جشن سینمای ایران را اعلام کردند.