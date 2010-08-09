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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۵۵

سفیر کشور عراق به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) مشرف شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: سفیر کشور عراق در جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه که میهمان فرمانداری شهرری بود، ضمن تشرف به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی، حرم های مطهر امامزادگان را زیارت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، محمد شیخ همچنین با معاون روابط عمومی و بین الملل آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار معاون روابط عمومی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) ضمن ابلاغ سلام و درود تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی به سفیر عراق در جمهوری اسلامی ایران و تشریح ارتباطات قرآنی و فرهنگی بین دو کشور ایران و عراق، خواستار توسعه و گسترش این تعاملات شد.

عباس سلیمی با اشاره به حضور غرفه فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) که هم اکنون در نمایشگاه فرهنگی لبیک واقع در بین الحرمین کربلا دایر و قرار است بلافاصله در شهر بصره نیز برگزار شود، از کربلا و شهرری به عنوان دو مرکز مهم نشر فرهنگ و معارف قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام یاد کرد و با توجه به جایگاه والای علمی مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث و اهتمام ریاست و پژوهشگران مؤسسه یادشده در پاسداری و نشر و ترویج فرهنگ حیات بخش اهل بیت(ع)، ارتباط علماء و محققین عراقی را با پژوهشگران مؤسسه مذکور، متضمن خیرات و برکات فراوان ارزیابی کرد و ضمن معرفی توانمندیهای مرکز آموزش قرآن آستان مقدس حضرت عبدالعظیم با حضور ده ها تن از اساتید، حفاظ و قاریان مجرب آمادگی آن مرکز را برای برگزاری محافل باشکوه قرآنی در اماکن مقدسه عراق اعلام کرد.

وی در پایان پیشنهاد برگزاری مسابقه دوستانه قرائت و حفظ قرآن بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و عراق را ارائه نمود که عمیقاً مورد استقبال سفیر عراق و حضار قرار گرفت.

در پایان این دیدار لوح یادبودی از سوی معاون روابط عمومی و بین الملل آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی تقدیم سفیر کشورعراق شد.
کد مطلب 1130661

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