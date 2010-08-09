سفیر کشور عراق به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) مشرف شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، محمد شیخ همچنین با معاون روابط عمومی و بین الملل آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار معاون روابط عمومی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) ضمن ابلاغ سلام و درود تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی به سفیر عراق در جمهوری اسلامی ایران و تشریح ارتباطات قرآنی و فرهنگی بین دو کشور ایران و عراق، خواستار توسعه و گسترش این تعاملات شد.

عباس سلیمی با اشاره به حضور غرفه فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) که هم اکنون در نمایشگاه فرهنگی لبیک واقع در بین الحرمین کربلا دایر و قرار است بلافاصله در شهر بصره نیز برگزار شود، از کربلا و شهرری به عنوان دو مرکز مهم نشر فرهنگ و معارف قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام یاد کرد و با توجه به جایگاه والای علمی مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث و اهتمام ریاست و پژوهشگران مؤسسه یادشده در پاسداری و نشر و ترویج فرهنگ حیات بخش اهل بیت(ع)، ارتباط علماء و محققین عراقی را با پژوهشگران مؤسسه مذکور، متضمن خیرات و برکات فراوان ارزیابی کرد و ضمن معرفی توانمندیهای مرکز آموزش قرآن آستان مقدس حضرت عبدالعظیم با حضور ده ها تن از اساتید، حفاظ و قاریان مجرب آمادگی آن مرکز را برای برگزاری محافل باشکوه قرآنی در اماکن مقدسه عراق اعلام کرد.

وی در پایان پیشنهاد برگزاری مسابقه دوستانه قرائت و حفظ قرآن بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و عراق را ارائه نمود که عمیقاً مورد استقبال سفیر عراق و حضار قرار گرفت.

در پایان این دیدار لوح یادبودی از سوی معاون روابط عمومی و بین الملل آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی تقدیم سفیر کشورعراق شد.