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۲۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۳۷

دانشکده علم و صنعت به دانشگاه صنعتی اراک تبدیل شد

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار مرکزی گفت: امتیاز تبدیل دانشکده علم و صنعت به دانشگاه صنعتی اراک از مصوبات دور سفر اول رئیس جمهور به استان مرکزی بود که با موافقت کتبی شورای گسترش آموزش‌ عالی در 12 تیرماه به دانشکده صنعتی تبدیل شد.

علی اکبر شعبانی فرد ظهر پنج شنبه در مراسم تغییر نام دانشکده علم و صنعت، با اشاره به وجود کارخانه های صنعتی اراک گفت: با توجه به زیرساختهای این استان و وجود کارخانه‌های مادر تخصصی، وجود این دانشکده از الزامات آن محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه امیدواریم این دانشگاه در سطح بین المللی گسترش پیدا کند، تصریح کرد: اعضای هیئت امنای این دانشگاه باید مشخص و برای آن ردیف بودجه مستقل در نظر گرفته شود.
 
رئیس دانشگاه اراک نیز با ابراز خرسندی از صدور صنعتی برای این دانشگاه اظهار داشت: بایستی این دانشگاه به سه دانشکده تبدیل شود که در طرح جامع، در طی 10 سال کامل می‌شود.
 
دکتر ملک سلیمانی افزود: استان مرکزی دارای ظرفیت های بسیاری است و با احداث این دانشگاه صنعتی بار علمی و توسعه استان نیز بالاتر می رود.
 
وی با بیان اینکه بایستی زمین برای احداث این  دانشکاه فراهم شود، گفت: اعضای هیئت علمی این دانشگاه در حال حاضر 16 نفر است که بایستی جذب نیروی انسانی و بورسیه در دانشگاه آغاز شود.
 
در ادامه این مراسم نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب نیز گفت: کارهای عمرانی و اجرایی این دانشگاه از سال آینده شروع می شود.
 
احمد لطفی در بخش دیگری از سخنان خود از تصویب مجتمع دامداری هزار هکتاری، داوودآباد به زمینهای شهرداری و مسکن مهر خبر داد و افزود: 200 هکتار از زمین این مجتمع برای واگذاری زمینهای شهرداری و 75 هکتار به احداث مسکن مهر اختصاص یافته است.
 
در حال حاضر 700 دانشجو در 5 رشته مکانیک، ساخت و تولید، برق، معدن و نقشه برداری در این دانشگاه در حال تحصیل هستند.
کد مطلب 1132623

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