دانشکده علم و صنعت به دانشگاه صنعتی اراک تبدیل شد

علی اکبر شعبانی فرد ظهر پنج شنبه در مراسم تغییر نام دانشکده علم و صنعت، با اشاره به وجود کارخانه های صنعتی اراک گفت: با توجه به زیرساختهای این استان و وجود کارخانه‌های مادر تخصصی، وجود این دانشکده از الزامات آن محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه امیدواریم این دانشگاه در سطح بین المللی گسترش پیدا کند، تصریح کرد: اعضای هیئت امنای این دانشگاه باید مشخص و برای آن ردیف بودجه مستقل در نظر گرفته شود.

رئیس دانشگاه اراک نیز با ابراز خرسندی از صدور صنعتی برای این دانشگاه اظهار داشت: بایستی این دانشگاه به سه دانشکده تبدیل شود که در طرح جامع، در طی 10 سال کامل می‌شود.

دکتر ملک سلیمانی افزود: استان مرکزی دارای ظرفیت های بسیاری است و با احداث این دانشگاه صنعتی بار علمی و توسعه استان نیز بالاتر می رود.

وی با بیان اینکه بایستی زمین برای احداث این دانشکاه فراهم شود، گفت: اعضای هیئت علمی این دانشگاه در حال حاضر 16 نفر است که بایستی جذب نیروی انسانی و بورسیه در دانشگاه آغاز شود.

در ادامه این مراسم نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب نیز گفت: کارهای عمرانی و اجرایی این دانشگاه از سال آینده شروع می شود.

احمد لطفی در بخش دیگری از سخنان خود از تصویب مجتمع دامداری هزار هکتاری، داوودآباد به زمینهای شهرداری و مسکن مهر خبر داد و افزود: 200 هکتار از زمین این مجتمع برای واگذاری زمینهای شهرداری و 75 هکتار به احداث مسکن مهر اختصاص یافته است.

در حال حاضر 700 دانشجو در 5 رشته مکانیک، ساخت و تولید، برق، معدن و نقشه برداری در این دانشگاه در حال تحصیل هستند.