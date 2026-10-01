به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی عصر پنجشنبه در نشست بررسی وضعیت کانون‌های خدمت رضوی شهرستان قائمشهر با تأکید بر ضرورت فعال‌تر شدن ظرفیت‌های موجود اظهار کرد: کانون‌هایی که ظرفیت‌های متنوعی برای فعالیت دارند، باید متناسب با این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی و فعالیت کنند و ثبت تنها یک یا دو گزارش در چند ماه، بیانگر میزان واقعی فعالیت یک کانون نیست.

وی افزود: بررسی وضعیت فعالیت کانون‌ها باید به‌صورت مستمر از سوی معاونان تخصصی و مسئولان شهرستان انجام شود تا نقاط ضعف شناسایی و برای رفع آنها راهکار عملی ارائه شود.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران همچنین آموزش عملی مسئولان کانون‌ها را ضروری دانست و گفت: افرادی که با سامانه ثبت فعالیت آشنایی کافی ندارند، باید در کنار نیروهای مسلط قرار گیرند و فرآیند ثبت فعالیت و گزارش‌دهی را به شکل عملی فرا بگیرند.

عزیززاده گرجی بر برگزاری منظم جلسات شورای معاونان شهرستان قائمشهر تأکید کرد و گفت: معاونان تخصصی فرهنگی و اجتماعی باید به‌طور مستمر با مسئولان کانون‌های تخصصی نشست داشته باشند و وضعیت کانون‌ها را هم به‌صورت جمعی و هم به شکل موردی بررسی کنند.

وی ادامه داد: در این جلسات لازم است شاخص‌هایی از جمله وضعیت سامانه، تعداد اعضا، گزارش‌های ثبت‌شده، فعالیت‌های میدانی و مشکلات هر کانون مورد بررسی قرار گیرد و نشست‌ها به طرح مسائل محدود نشود، بلکه برای موضوعات مطرح‌شده تصمیم مشخص و خروجی عملی داشته باشد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران با اشاره به اهمیت کانون‌های محله‌ای اظهار کرد: جلسات این کانون‌ها باید با حضور معاونان فرهنگی، اجتماعی و خادمیاری و در صورت نیاز مسئولان کانون‌های تخصصی برگزار شود تا مسائل از ابعاد مختلف بررسی و برای آنها راهکار ارائه شود.

وی درباره برخی کانون‌های محله‌ای قائمشهر نیز گفت: کانون‌هایی که در آستانه غیرفعال شدن قرار دارند باید در مهلت تعیین‌شده نسبت به اصلاح روند فعالیت خود اقدام کنند تا از چرخه خدمت خارج نشوند.

عزیززاده گرجی همچنین بر تقویت ارتباط میان مسئولان کانون‌های تخصصی شهرستان و متناظران استانی تأکید کرد و افزود: هر مسئول باید در جایگاه تعریف‌شده خود ایفای نقش کند و در صورت ایجاد مشکل در ارتباط میان شهرستان و استان، موضوع از طریق معاون مربوطه پیگیری و برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: با انجام صحیح وظایف در هر سطح، بخش قابل توجهی از مسائل موجود در شبکه خدمت رضوی قابلیت حل‌وفصل سریع خواهد داشت.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران در پایان با قدردانی از مسئولان کانون‌ها، خادمیاران و یاوران رضوی قائمشهر گفت: این شهرستان ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی دارد و فعالیت‌های ارزشمندی نیز در حوزه خدمت رضوی در آن انجام شده است.

وی تعامل مجموعه کانون‌های خدمت رضوی شهرستان با گروه‌های مردمی و دستگاه‌های مرتبط را زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های این شبکه دانست و افزود: مجموعه استان برای رفع مسائل و تقویت شبکه خدمت رضوی قائمشهر در کنار مسئولان، خادمیاران و کانون‌های شهرستان خواهد بود.